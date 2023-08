Erneut guter Start für «Zurück in die Schule»

Quotennews

Jörg Pilawa moderiert, Meret Becker, Mirja Boes, Bastian Bielendörfer und Nelson Müller sind die Promis – die Don-Bosco-Montessori-Schule aus Düsseldorf der Aufhänger. «Zurück in die Schule» ist zurück.

Die Grundschul-Show ist wieder da -flimmerte gestern Abend in der Sat.1-Primetime über die Bildschirme. Nur, warum? Die Zahlen des gestrigen Abends sind nicht schlecht. 1,22 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 5,8 Prozent dürften für den Start einer zweiten Staffel einer Primetime-Show als ordentlich bewertet werden. Die anwesenden 0,40 Millionen Werberelevante und die damit verbundenen 9,6 Prozent am entsprechenden Markt gehen gleichermaßen in Ordnung. Doch mehr eben auch nicht.Womit der Blick relativ exakt 12 Monate in die Vergangenheit schweift. 2022 startete «Zurück in die Schule» mit guten 1,53 Millionen Zuschauern und 0,44 Millionen Umworbenen. Bei Marktanteilen von 7,3 und 9,6 Prozent hat sich sicherlich keiner beschwert. Doch folgten danach eher maue 4,0 Prozent und 6,2 Prozent am Zielgruppen-Markt, die beiden finalen Folgen liegen mit je 4,9 und 7,0 Prozent besser. Doch ist das wirklich genug, für eine Fortsetzung. Sat.1 hat sich für ein „Ja“ entschieden, wir werden sehen, wie sich die kommenden Wochen entwickeln.Nach der abendfüllende Show sollte eine Wiederholung vonden Abend abrunden. Es verweilten ab 23:05 Uhr noch 0,41 Millionen Zuschauer beim Bällchensender, der Marktanteil zeigte sich mit 4,6 Prozent. Die klassische Zielgruppe reduzierte sich auf 0,16 Millionen, hier waren demnach noch 7,6 Prozent drin.