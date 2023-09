Die schlechtesten fünf Shōnen-Animes

Die Zehn

Zu den enttäuschendsten Serien gehörten «Hellsing», «Revisions» und die Fortsetzung von «Naruto».

In der vergangenen Woche warf Quotenmeter einen Blick auf die besten Shonen-Animes , zu denen unter anderem die Serie «My Hero Academia» und «Attack on Titan» gehört. Es gibt allerdings auch Formate, die konnten weder die Presse, noch die Zuschauer überzeugen. Diese fünf Serien, die für junge männliche Zuschauer gemacht wurden, waren enttäuschend:(Rotten Tomatoes: 56%)«Boruto: Naruto Next Generations» ist die Fortsetzung des beliebten Anime «Naruto Shippuden». Nachdem Naruto die Welt der Ninja retten konnte, findet in der Fortsetzung ein Generationswechsel statt. Der Chaosninja hat es endlich zum siebten Hokage geschafft, ist mit Hinata Hyuga verheiratet und hat zwei Kinder. Während die kleine Himawari Uzumaki ganz nach ihrer Mutter kommt, hat Boruto neben dem Temperament auch den Dickkopf seines Vaters geerbt.Von den insgesamt 293 Folgen können 153 auf Netflix gestreamt werden. Amazon Prime-Kunden können alle 13 Episoden auf Prime Video streamen.(Rotten Tomatoes: 55%)Die kleine englische Stadt Cheddar wird von einem bösen Vampir und seiner Armee von Ghouls belagert. Die mysteriöse Organisation Hellsing schickt ihren besten Mann, den Super-Vampir Alucard. Währenddessen versucht die Polizei mit einem SWAT-Team die Untoten zu vertreiben und die junge Polizistin Celes Victoria muss mit ansehen, wie ihre Kollegen in Ghouls verwandelt werden. Als sie von dem bösen Vampir verwandelt werden soll, taucht Alucard auf und hilft ihr. In dem düster-komischen Vampirjäger-Anime Hellsing arbeiten Alucard und Celes für die geheime Hellsing-Organisation. Die beiden guten Vampire sind auf der Jagd nach dem Bösen und beschützen die Menschheit vor Legionen von Ghouls und anderen Vampiren.Die Serie kann derzeit nur gekauft werden.(Rotten Tomatoes : 40%)Daisuke Doujima ist eigentlich ein ganz normaler Oberschüler, der sein ganzes Leben einem außergewöhnlichen Ziel verschrieben hat. Seit er als Kind entführt und von einer mysteriösen jungen Frau namens Milo gerettet wurde, die in ihm den zukünftigen Retter der Menschheit sah, hat er sich auf diese Rolle vorbereitet - sehr zum Spott seiner Mitschüler, die glauben, dass bei ihm mehr als nur eine Schraube locker ist. Auch seine Freunde, die mit Daisuke im Urlaub waren, als er entführt wurde, und die Milo alle mit eigenen Augen gesehen haben, glauben nicht an seine höhere Bestimmung. Deshalb sind sie inzwischen auch ziemlich genervt von seinen ständigen Beteuerungen, dass er Milo glaube und sie nur angekündigt habe, was unweigerlich passieren würde. Umso erstaunter sind sie, als eines Tages ohne Vorwarnung die Erde bebt und ein Seitenflügel der Schule wie abgeschnitten verschwindet. Kurz darauf wird die Schule von riesigen Kreaturen angegriffen und auch Milo ist plötzlich wieder da.«Revisions» umfasst eine Staffel mit 12 Episoden, die auf Netflix abrufbar ist.(Rotten Tomatoes: 17%)Im Jahr 2035 ging ein biologisches Forschungsprojekt schief, was zu einem Vorfall namens „Burst“ führte. Dadurch wurde die Kurobe-Schlucht in ein Quarantänegebiet verwandelt, in dem sich synthetische Organismen ausbreiteten. Zwei Jahre später entdeckt die Oberschülerin Aiko Tachibana, dass sie möglicherweise eine Verbindung zu der Lebensform hat, die ihre Eltern getötet hat. Sie beschließt, das Rätsel mit Hilfe ihrer Schulfreundin Yuya Kanzaki zu lösen.«A.C.I.O.» besteht aus 12 Episoden und kann auf Netflix gestreamt werden.(Rotten Tomatoes: 17%)Baki Hanma ist der Sohn von Yujiro Hanma, dem stärksten Kämpfer der Welt. Sein größtes Lebensziel ist es, seinen Vater zu übertreffen, und dafür trainiert er jeden Tag. Als fünf der brutalsten und stärksten Todestraktinsassen ihn zu einem Kampf herausfordern, bekommt Baki seine erste Chance, sein Können unter Beweis zu stellen.Der Anime-Fight besteht aus 24 Episoden, die alle auf Netflix zu sehen sind.