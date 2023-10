Fünf «Treehouse of Horror»-Meisterwerke

Serientäter

«Die Simpsons» parodieren jedes Jahr Horrorklassiker und erreichen damit nach wie vor ein Millionenpublikum.

“Haus der bösen Träume“ (Treehouse of Horror, Staffel 2, Folge 3, 25.10.1990)

“Die Fahrt in die Hölle“ (Treehouse of Horror IV, Staffel 5, Folge 5, 28.10.1993

“Angriff der 15-Meter-Werbefiguren“ (Treehouse of Horror VI, Staffel 7, Folge 6, 29.10.1995)

“Schickt die Klone rein“ (Treehouse of Horror XIII, Staffel 14, Folge 1, 03.11.2002)

“Saures oder Zeitschleife“ (Treehouse of Horror XXXI, Staffel 32, Folge 4, 01.11.2020)

Die zweite Staffel der «Simpsons» war die Geburtsstunde einer Reihe, die sich seit Ende Oktober 1990 großer Beliebtheit erfreut: die «Treehouse of Horror»-Geschichten, die Jahr für Jahr Millionen von Zuschauern auf FOX vor den Fernseher locken. Während die normalen Episoden nicht mehr die Massen anziehen, können die Baumhaus-Geschichten immer noch punkten. So konnte der US-Sender FOX im vergangenen Jahr fast vier Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen verbuchen, während viele andere Episoden zwischen 0,85 und 2,02 Millionen Zuschauern liegen. Quotenmeter stellt fünf Folgen vor, die besonders viel Spaß machen.Die Familie Simpson zieht in ein altes Haus und wundert sich über die niedrigen Kosten. In der Parodie auf «Poltergeist» und «Amityville Horror» beginnen bald die Wände zu bluten und Gegenstände durch die Luft zu fliegen. Das Haus kann schließlich alle außer Marge dazu manipulieren, die anderen Bewohner zu töten. Die Mutter der Familie kann das Drama schließlich beenden und macht dem magischen Haus unmissverständlich klar, dass es in Zukunft mit den Simpsons leben muss. Bart jammert, dass die neue Errungenschaft der Familie endlich wieder die Wände zum Bluten bringen soll. Das Haus bittet die Simpsons hinaus, um über das Zusammenleben nachzudenken. Am Ende zerstört sich das Haus selbst. Lisa sagt selbstreferentiell, dass wohl nicht das Haus der wahre Schrecken sei.Diese Geschichte ist eine Parodie auf "The Devil and Daniel Webster" von 1941, in der Homer bei seiner Arbeit im Kernkraftwerk keinen Donut mehr findet. Daraufhin verkauft er seine Seele an den Teufel, gespielt von Ned Flanders, um einen Donut zu bekommen Erst als der ganze Donut aufgegessen ist, bekommt der Teufel Homer. Da dieser den Donut versehentlich in der Nacht isst, landet er in der Hölle. Dort kommt es zu einer der ikonischsten Szenen überhaupt: Homer muss alle Donuts der Erde essen - was ihm auch gelingt. Da Homer seine Seele bereits bei der Hochzeit an Marge verschenkt hat, wird er bei einer Gerichtsverhandlung freigesprochen. Doch der Teufel rächt sich, indem er Homers Kopf in einen Donut verwandelt - und schon am nächsten Morgen hat Homer Teile davon verspeist.Homer klaut den Donut der Werbefigur von Lard Lad Donuts, doch während eines ungewöhnlichen Sturms erwachen die Werbefiguren der Stadt zum Leben. Sie terrorisieren die Stadt und zerstören alle Gebäude. Das Familienoberhaupt der Simpsons holt den Donut zurück, aber Lard Lad und seine Freunde machen mit der Zerstörung weiter. Lisa findet schließlich den Schöpfer der Werbefiguren, der ihr rät, sie einfach nicht mehr zu beachten. Ironischerweise sterben die 15 Meter großen Werbefiguren, sobald man sie nicht mehr beachtet. Werbung eben!Homers Hängematte geht in die Brüche, zum Glück macht der örtliche Hängemattenmann seine Samstagsrunde früher. Der Atomkraftwerksarbeiter schlägt zu und bekommt eine magische Hängematte, die ihn klont. Nachdem sein erstes Duplikat an einer Glühbirne scheitert und stirbt, produziert er neue Klone. Die Parodie auf «Vier lieben dich» («Multiplicity») lässt Homer faulenzen, während seine Klone die Arbeit erledigen. Einer der dummen Duplikate tötet durch ein Missverständnis Ned Flanders, woraufhin Homer seine Klone fallen lässt. Dummerweise wirft er seine Hängematte weg und seine Klone duplizieren sich ungebremst weiter. Schließlich wird die Truppe mit Donuts in eine Schlucht gelockt. Doch auch der ursprüngliche Homer ist unter den Opfern.In dieser «Toy Story»-Parodie soll Bart sein altes Spielzeug für einen guten Zweck spenden. Doch bevor er seine Spielkameraden in die Kiste packt, zerstört er sie unter anderem mit Silvesterknallern. Als Belohnung für seine Spende erhält er von Marge einen neuen Radioactive Man, der allerdings in der Mikrowelle schmilzt. Daraufhin beschließen die anderen Spielzeuge, sich an Bart zu rächen und verwandeln den Simpson-Jungen in eine Spielzeugfigur. Der Look der Episode ist übrigens in 3D.Dies ist eine Auswahl von fünf der über 150 verschiedenen „Treehouse of Horror“-Ausgaben der letzten 33 Jahre. Vor allem in den jüngeren Jahren waren die beiden Außerirdischen Kang und Kodos immer dabei, wenn auch manchmal nur für einen kurzen Gastauftritt.