«Got Talent España» nutzt sich stark ab

Der Pay-TV-Spartensender Energy punktet inzwischen mit zahlreichen Krimiserien.

Seit dem 13. Februar 2016 ist die internationale Talentshow «Got Talent», die hierzulande als «Das Supertalent» vermarktet wird und im kommenden Jahr ihr Comeback feiert, auch in Spanien unterwegs. Die britische Fernsehshow, die Simon Cowell mit seiner Firma SYCOtv entwickelte, feierte schon zehn Jahre zuvor Premiere. 3,49 Millionen Menschen brachten dem Fernsehsender Telecinco damals fantastische 21,2 Prozent Marktanteil ein. Das Finale der Staffel wollten allerdings nur noch 2,26 Millionen Menschen sehen.Moderator Santi Millán blieb immer an Bord, auch wenn das Format in diesem Jahr gleich zwei Mal auf Sendung ging. Im April, Mai und Juni 2023 strahlte der Fernsehsender eine All-Star-Edition aus, die zwischen 0,81 und 1,43 Millionen Zuschauer begeisterte. Die aktuelle Staffel hatte bislang jeweils eine Million Zuschauer. Die vorletzte Folge, die am Samstag auf Sendung ging, kam auf 1,23 Millionen Spanier und einen Marktanteil von 12,7 Prozent.ITV kündigte im Juni 2023 an, die britische Fernsehshow «Password» reaktivieren zu wollen. Das Quiz war erstmals 1963 auf den Fernsehschirmen zu sehen, das spanische Antena3 erweckte die Sendung kürzlich ebenfalls zum Leben. Die Spanier folgten auf die Amerikaner, die das Quiz 2008 mit «Million Dollar Password» überarbeiteten. Über 400 Folgen ließen die Spanier zwischen 2008 und 2010 produzieren, jetzt ist das Quiz zurück. Eine neue Folge sicherte sich am Samstagabend allerdings nur 0,65 Millionen Zuschauer und fuhr einen Marktanteil von mauen 6,2 Prozent Marktanteil ein. Am späten Abend erreichte die deutsche Produktion «Lena Lorenz» bei Cine3 noch 0,20 Millionen Zuschauer.Der Spartensender Energy hat sich in Spanien inzwischen zum Krimisender etabliert. Mit «The Rookie» erreichte die Pay-TV-Station am Sonntag zahlreiche Zuschauer. Um 18.30 Uhr waren 0,30 Millionen Zuschauer dabei, um 19.25 Uhr schalteten 0,33 Millionen Zuschauer die Serie mit Nathan Fillon ein. Die 20.05-Uhr-Ausgabe sahen 0,35 Millionen und um 21.00 Uhr waren 0,35 Millionen Zusehende dabei. Auf dem 21.55-Uhr-Slot wurden 0,39 Millionen gemessen, danach wurden 0,43 Millionen Menschen ermittelt. Am späten Abend waren noch 0,30 Millionen Zuschauer anwesend.Am Montag startete Energy mit «FBI: Most Wanted» in den Abend. Die Folge erreichte 0,28 Millionen Zuschauer, danach setzte man auf zwei «FBI: International»-Folgen, die sich 0,34 und 0,41 Millionen Zuschauer nicht entgehen lassen wollten. Einen Tag später ging es um 21.00 Uhr mit «FBI» weiter, das auf 0,35 Millionen Zuschauer kam. Weitere Episoden sahen 0,48, 0,53 und 0,42 Millionen Zuschauer.Beim Mitbewerber Neox bekommen die Zuschauer am werktäglichen Nachmittag «Die Simpsons» zu sehen. Die 15.00-Uhr-Folge bescherte 0,25 Millionen Zuschauer und zweieinhalb Prozent Marktanteil. Am Vorabend gibt es mehrere Ausgaben von «Young Sheldon», die zwischen 19.45 und 21.10 Uhr 0,29, 0,29, 0,30 und 0,29 Millionen Zuschauer holten.