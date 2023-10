Quotencheck

Sechs Folgen der Doku-Serie strahlte ProSieben Maxx im Oktober aus. Die Sendezeiten variierten, auch die Quoten?

Nach Bastian Pastewkas «Inside Star Trek» im Dezember 2021 startete der Spartensender ProSieben Maxx in diesem Jahr durch. Man präsentierte weitere Doku-Reihe zu den Film-Reihen «Star Wars», «Fast & Furious» sowie über das Filmstudio Marvel. Im Oktober folgte nun die wohl berühmteste Zeichentrick-Familie der TV-Geschichte:Die sechsteilige Reihe erzählte in der ersten Folge, „wie alles begann“, die am Tag der Deutschen Einheit, ab 21:47 Uhr im Anschluss an 13 Episoden der Originalserie sowie den Kinofilm aus dem Jahr 2007 gesendet wurde. 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wurden gemessen, die für einen annehmbaren Marktanteil von 0,7 Prozent standen. In der Zielgruppe standen 0,12 Millionen 14- bis 49-Jährige sowie grandiose 2,7 Prozent zu Buche. Im Anschluss wuchs der Marktanteil bei den Umworbenen sogar auf 2,8 Prozent, die Reichweite lag ab 22:40 Uhr noch bei 0,08 Millionen Jüngeren. Insgesamt kam Maxx auf 0,09 Millionen Zuschauer und 0,6 Prozent.Auch am 10. Oktober war «Die Simpsons» der Lead-in der Doku-Serie. Die Folgen liefen zwischen 19:20 und 20:15 Uhr, sodass «Inside The Simpsons» anderthalb Stunden nach vorne rückte. Zur besten Sendezeit wurden 0,14 und 0,15 Millionen Zuschauer gemessen. Der Marktanteil lag bei 0,5 und erneut 0,6 Prozent. In der Zielgruppe fielen die Verluste größer aus. Die Reichweiten beliefen sich auf 0,08 und 0,09 Millionen werberelevante Seher. Die Quoten blieben mit 1,5 und 1,8 Prozent im grünen Bereich.Am 17. Oktober beschäftigte man sich mit den neueren Entwicklungen der 1989 eingeführten FOX-Serie. Die Folge „Vom Fernsehen ins Kino“ wollten sich um 20:15 Uhr 0,25 Millionen Menschen nicht entgehen lassen. Auf dem Gesamtmarkt erzielte ProSieben Maxx mit 0,9 Prozent einen Staffelbestwert. Den Abschluss „Das Vermächtnis“ sahen ab 21:08 Uhr noch 0,21 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil gab marginal auf 0,8 Prozent nach. In der Zielgruppe heimsten die beiden abschließenden Folgen jeweils großartige 2,8 Prozent Marktanteil ein, die Reichweiten lagen bei 0,16 und 0,15 Prozent.Auch wenn die Glanzzeiten von «Die Simpsons» im ProSieben-Programm längst in der Vergangenheit liegen, war «Inside The Simpsons» für ProSieben Maxx ein voller Erfolg. Im Schnitt sahen 0,16 Millionen Zuschauer die sechs Ausgaben, die für einen soliden Marktanteil von 0,7 Prozent sorgten. Aus der Zielgruppe stammten 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige, mit 2,4 Prozent Marktanteil bewegte man sich deutlich über dem Senderschnitt.