Channel 4 kauft drei Serien

«Hostage», «Der Palast» und «Westwall» werden noch dieses Jahr Premiere feiern.

Der sechsteilige Thriller, der im Schatten des "Kriegs gegen den Terror" spielt, ist eine spannende Studie über Menschen, die von ihrer Vergangenheit gefangen gehalten werden. Der schwedische Thriller stammt von Karin Fahlén und wird von Kärnfilm AB produziert. Das aufwändige Historiendramastammt aus der Feder von Rodica Doehnert, Regie führt Uli Edel («Der Baader Meinhof Komplex»), in den Hauptrollen spielen Svenja Jung («Deutschland 89»), Daniel Donskoy («Victoria») und Heino Ferch («Ku'Damm»). Die Serie wurde von Constantin Television für das ZDF produziert.von Isa Prahl ist ein von Gaumont Deutschland für das ZDF produzierter Krimi. In der Miniserie spielen Emma Bading («Play»), Jannik Schümann («Charité»), Devid Striesow («8 Tage») und Jeanette Hain («Babylon Berlin»).Klaus Rasmussen, Co-Head Acquisitions and Sales (Theatrical) bei Global Screen, kommentiert: "Wir freuen uns, dass drei unserer hochwertigen Drama-Serien in die USA und nach Großbritannien gehen. «The New Front» und «Hostage» sind echte Nervenkitzel-Thriller, und «The Palace», der vor dem Hintergrund des großen Berliner Revue-Theaters im geteilten Deutschland spielt, ist eine bewegende, erheiternde und lebensbejahende Geschichte. Wir sind sicher, dass diese unglaublichen Serien eine große Anziehungskraft auf die Zuschauer ausüben werden. „Als ein Flug der Nordic Airlines in die USA per Fernsteuerung entführt wird, muss ein Team bei «Hostage» schwedischer Ermittler in einem Wettlauf gegen die Zeit die Identität der mysteriösen Entführer aufdecken, bevor sie das Flugzeug entweder selbst zum Absturz bringen oder es vom US-Militär vom Himmel geschossen wird. Im Zentrum des Geschehens steht Said Kehlifi - ein syrischer Akademiker, der während eines Vortrags in Schweden inhaftiert wurde und an dessen Fall Fredrika gearbeitet hat. Ist Kehlifi der Drahtzieher hinter der Entführung, und wenn ja, mit welchen Mitteln? Wer kontrolliert wen, während das Flugzeug auf eine Katastrophe zusteuert?«Westwall» handelt von einer jungen Polizistin, die sich in einen geheimnisvollen jungen Mann verliebt und in eine rechtsextreme Verschwörung verwickelt wird. Als Julia, eine junge Polizeianwärterin, den geheimnisvollen Fremden Nick kennenlernt, verliebt sie sich fast sofort in ihn. Doch nach der ersten gemeinsamen Nacht muss sie schockiert feststellen, dass Nick ein riesiges Hakenkreuz-Tattoo auf dem Rücken hat. Trotz aller Ratschläge, den Mann sofort zu vergessen, beschließt sie, selbst in der rechtsextremen Szene zu recherchieren. Auf einer Spur, die sie tief in die Wälder der Eifel zu den verlassenen Bunkern der Siegfriedlinie führt, stößt Julia auf das Versteck eines Terroristen und auf eine Verbindung, die sie sich nie hätte vorstellen können.«Der Palast» spielt im Jahr 1988 in Ost-Berlin. Zur Feier des 40. Jahrestages der Republik wird im Friedrichstadt-Palast eine extravagante Geburtstagsshow geprobt. Während dieser aufregenden Stunden steht die junge Tänzerin Christine plötzlich ihrer Doppelgängerin gegenüber: Marlene, eine Geschäftsfrau aus Westdeutschland, die im Publikum sitzt und zufällig Christines Zwillingsschwester ist, von der sie nichts wusste. In diesem schicksalhaften Moment prallen plötzlich zwei Welten aufeinander, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Um mehr über ihr Leben in Ost und West zu erfahren, tauschen die beiden Schwestern die Plätze, gehen dabei enorme Risiken ein, bringen ihre Gefühle an die Grenzen und haben dennoch viel Spaß bei diesem Abenteuer ihres Lebens ...