E4 schnappt sich «Made in Bondi»

Die Reality-Show wird das glamouröse Leben und Lieben von Australiens junger, sozialer Elite verfolgen.

Channel 4 hat, eine neue Version der preisgekrönten Reality-Serie «Made in Chelsea», in Zusammenarbeit mit dem australischen Sender Seven Network in Auftrag gegeben. Die Reality-Show wird das Leben und die Liebe von Sydneys junger, sozialer Elite verfolgen. In einem der exklusivsten Viertel Sydneys kennt die Opulenz keine Grenzen, und Drama steht immer auf der Speisekarte. Jede Folge bietet einen Sitzplatz in der ersten Reihe für atemberaubende Partys, atemberaubende Mode und knisternde Romanzen. Von trendigen Bars bis hin zu luxuriösen Villen am Hafen navigiert diese Gruppe junger Prominenter durch das verflochtene Netz von Beziehungen, die ihr Leben bestimmen.Karl Warner, Leiter der Abteilung Jugend und Digitales bei Channel 4, sagte: "Ich bin begeistert, dass sich «Made in» zu einem globalen Franchise entwickelt. «Made in Chelsea» ist seit über 10 Jahren das Juwel in der Krone von E4 und hat sich zu einer der wichtigsten digitalen Marken im C4-Portfolio entwickelt, die von unseren Zuschauern auf einer Reihe von Plattformen geliebt wird. Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Seven und die Zusammenarbeit mit unseren neuen Freunden Matchbox und den alten (aber fabelhaften) Freunden Monkey."Die neue Serie wird auf E4 in Großbritannien und auf Channel 7 in Australien ausgestrahlt. Während die Zuschauer auf «Made in Bondi» warten, werden einige ihrer Lieblings-Chelsea-Socialites für eine spezielle Winterserie von «Made in Chelsea» nach Sydney reisen, die im Dezember auf E4 und Channel 4 ausgestrahlt wird.«Made in Bondi» wird von Universal International Studios' Labels Matchbox Pictures und Monkey für Seven Network und Channel 4 koproduziert. Das Format wird weltweit von NBCUniversal Formats vertrieben, das ebenfalls zu den Universal International Studios gehört. NBCUniversal Global Distribution wird den internationalen Vertrieb der neuen Serie übernehmen.