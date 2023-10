NHK kauft «Recipes for Love and Murder»

International

Der japanische Fernsehsender wird die südafrikanische Serie ausstrahlen.

Die führende globale Content-Gruppe Global Screen hat sich eine zweite Staffel des beliebten südafrikanischen Mystery-Dramasmit Maria Doyle Kennedy («Outlander», «The Tudors») in der Hauptrolle von Acorn TV, Multichoice und Both Worlds Pictures gesichert. Die zweite Staffel mit acht Folgen, deren Dreharbeiten im April 2024 in Südafrika beginnen, wird insgesamt 18 Episoden umfassen. Im Mittelpunkt der kulinarischen Krimiserie steht Maria Purvis (Doyle Kennedy), eine einfühlsame, versierte Rezept-Ratgeberkolumnistin für eine Kleinstadtgazette.Global Screen gab heute außerdem bekannt, dass NHK für den japanischen Pay-TV-Sender Mystery Channel, der von AXN betrieben wird, einen Vertrag für die erste Staffel der Serie abgeschlossen hat, die inzwischen in 94 Länder verkauft wurde. «Recipes for Love and Murder» war ein Festivalerfolg und wurde auf der Berlinale für die Auswahl der Serien des Berlinale Market & Co-Production ausgewählt und kürzlich für die Venice Television Awards, die South African Film and Television Awards und die South African Writers Guild Awards nominiert.«Recipes for Love and Murder» ist eine Koproduktion von AMC Networks' Acorn TV, Multichoice und Both Worlds Pictures, in Zusammenarbeit mit Global Screen. Die Serie wird von Thierry Cassuto («Puppet Nation», «Rainbow Warrior»), dem Gründer des für den internationalen Emmy nominierten Unternehmens Both Worlds Pictures mit Sitz in Kapstadt, in Zusammenarbeit mit Paradoxal aus Paris produziert. Ausführende Produzenten sind Thierry Cassuto und Karen Jeynes für Both Worlds, Catherine Mackin und Lesley Pemberton von Acorn Media Enterprises sowie Nomsa Philiso und Nicola van Niekerk für Multichoice.