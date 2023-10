Maxx startet «Vision of Escaflowne»

TV-News

Am werktäglichen Vorabend hat man nun eine Anime-Serie aus dem Jahr 1996.

Der Fernsehsender ProSieben Maxx setzt derzeit auf dem Sendeplatz um 18.00 Uhr auf «Trigun», doch ab Montag, den 6. November 2023, holt man sich eine Serie aus dem Jahr 1996 zurück. Der Sender hat sich die Rechte angesichert. Das Manga von Katsu Aki lief zwischen 1994 und 1997, bevor es von TV Tokyo verfilmt wurde. Die deutschsprachige Premiere fand auf MTV Deutschland statt.Zu einer Serie über Schicksal und Magie wurde Shōji Kawamori 1991 durch einen Aufenthalt in Nepal inspiriert. Zusammen mit Minoru Takanashi, Produzent bei Bandai Visual, entwickelte er ein Konzept für eine 39-teilige Serie über Atlantis und das Bermuda-Dreieck. Sie entschieden, dass die Hauptfigur ein Mädchen sein sollte. Nobuteru Yūki entwarf das erste Charakterdesign und das Studio Sunrise wurde mit der Produktion beauftragt. Yasuhiro Imagawa, der zunächst als Regisseur engagiert wurde, prägte den Namen „Escaflowne“ für den Mecha, bevor er die Produktion verließ. Nach seinem Weggang wurde das Projekt zunächst nicht weiter verfolgt und auch Kawamori wandte sich anderen Projekten zu. (ChatGPT?)Die 15-jährige Hitomi Kanzaki, die mit Hilfe von Tarotkarten in die Zukunft blickt, wird während eines 100-Meter-Laufs ohnmächtig und sieht eine fremde, feudalistische und kriegerische Welt auf sich zukommen. Nach dem Versuch, ihrem Trainer, dem Schüler Amano aus einer höheren Klasse, ihre Liebe zu gestehen, und nach einem weiteren Trainingslauf betritt ein junger Krieger in einer Lichtsäule ihre Welt, gefolgt von einem Erddrachen. Es ist Van Fanel, der Prinz von Fanelia, der als Thronanwärter den Drachen töten und seinen Energiestein nach Hause bringen soll. Nach dem Kampf mit dem Drachen erscheint die Lichtsäule wieder und Van und Hitomi werden in Vans Welt auf den Planeten Gaia gezogen, von wo aus man die Erde und ihren Mond sehen kann.