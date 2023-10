The CW setzt am Freitag auf «FBoy Island»

US-Fernsehen

Die Rückkehr von «Masters of Illusion» und «World's Funniest Animals».

Der Fernsehsender THE CW setzt weiterhin am Freitagabend auf. Die Reality-Show wird derzeit am Montag und Freitagabend mit neuen Geschichten ausgestrahlt. Am Montag steht die vierte Folge auf dem Programm. Ein Fboy macht eine verblüffende Ankündigung, die Schockwellen durch das Haus sendet. Während die Ladys Gefühle entwickeln, müssen die FBoys und die Nice Guys sich zusammenraufen, um im Spiel zu bleibenBereits am Freitag geht es mit einer weiteren Folge weiter. Nachdem Hali, Katie und Daniella drei nette Jungs nach Hause geschickt haben, überrascht Nikki sie mit einem tiefen Einblick in ihre Social-Media-Geheimnisse. Die Fboys geraten in eine Spirale, als die Ladies sie zu ehrlichen Antworten drängen.Der Freitagabend wird von einer neuen Folge von «Penn & Toller: Fool Us» eröffnet. Am kommenden Freitag läuft die zweite Folge der zehnten Staffel. Der Sender verschiebt also erneut die Premieren vonund