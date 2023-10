Heiligabend kommt «Imperien der Antike»

TV-News

The HISTORY Channel zeigt zu Weihnachten Doku-Event-Mehrteiler über Kleopatra, Cäsar und Alexander den Großen.

Zu Weihnachten widmet sich The HISTORY Channel mit dem neuen, aufwendig produzierten Doku-Event-Mehrteilerdrei berühmten Persönlichkeiten aus der Geschichte des antiken Griechenlands, des Römischen Reiches und des Alten Ägypten: Alexander der Große, Julius Cäsar und Kleopatra: Jede Folge von «Imperien der Antike» porträtiert eine der drei Personen, schildert ihren Aufstieg zu Macht und Einfluss sowie die Ereignisse, die schließlich zu ihrem Tod führten. Das Format diskutiert auch, was die Stärken und Schwächen der Herrscher waren und was sie auszeichnete.In «Imperien der Antike» werden Experteninterviews mit Szenen des Regisseurs Roel Reiné («Colosseum») kombiniert, in denen Schauspielerinnen und Schauspieler die historischen Herrscherfiguren verkörpern. So erwecken Simone Collins Kleopatra, Tom York Alexander den Großen und Geoffrey Breton Julius Cäsar zum Leben.Auch Ian Beattie, der in Oliver Stones Film «Alexander» den Antigonos spielte und in der Erfolgsserie «Game of Thrones» die Rolle des Meryn Trant verkörpert, ist in der Rolle des Pompeius Magnus zu sehen. James Oliver Wheatley, der Blackbeard in «Das verlorene Piratenreich» spielte, ist nun als Vercingetorix zu sehen. Charlie Field spielte Prinz Harry in «Harry & Meghan: Becoming Royal» und ist nun als Octavian zu sehen.Produziert wurde «Imperien der Antike» (Originaltitel: «Ancient Empires») für den HISTORY Channel von Ample Entertainment in Zusammenarbeit mit GroupM Motion Entertainment. Für Ample Entertainment fungierten Ari Mark, Phil Lott und Joey Allen als Executive Producer, auf Seiten von GroupM Motion Entertainment übernahmen Richard Foster und Chet Fenster diese Aufgabe. Die ausführenden Produzenten für den amerikanischen HISTORY Channel sind Eli Lehrer, Mary E. Donahue und Jennifer Wagman.