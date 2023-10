«Pantheon» kommt

TV-News

ProSieben Fun strahlt ab Mitte November acht Folgen der animierten Fernsehserie aus.

Der Pay-TV-Sender ProSieben Fun startet am Donnerstag, den 16. November 2023, um 20.15 Uhr die amerikanische Animations-Serie, die inzwischen zwei Staffeln hat. Die erste Runde wurde noch vom Streamingdienst AMC+ in Auftrag gegeben, ehe Amazon Prime Video die Produktion übernahm. Die Serie kommt von Craig Silverstein.In Sacramento kämpft Maddie Kim mit der Trauer über den Verlust ihres zwei Jahre zuvor verstorbenen Vaters David, mit der angespannten Beziehung zu ihrer Mutter Ellen und mit den Schwierigkeiten des Mobbings an ihrer Schule. Eines Tages wird Maddie von einem unbekannten Nutzer kontaktiert, der nur in Emojis kommuniziert. Am nächsten Tag hackt sich der Unbekannte in die Telefone von Maddies Mitschülern und bringt sie gegeneinander auf. Ellen entdeckt, dass Maddie mit dem unbekannten Nutzer chattet, bei dem es sich anscheinend um David handelt, da sie eine Zeile seines Lieblingsgedichts in Emojis wiedererkennt. Ellen ruft Peter Waxman an, einen Mitarbeiter der Tech-Firma Logorhythms und einen Freund Davids, und verlangt Antworten über ihren Mann. Waxman informiert seinen Chef, Julius Pope, über die Situation, der sofort beschließt, Davids Netzwerkzugang zu kappen.In San Clemente lernt Caspian kurz eine freundliche neue Studentin, Hannah, kennen. Unter ihren Benutzernamen "Gage" bzw. "valkyrie1284" nimmt Caspian Kontakt zu Maddie auf, die Ellens Telefonat mitgehört und eine Nachricht ins Internet gestellt hat, in der es darum geht, dass Logorhythmen ihren Vater als Geisel halten. Caspian schickt Maddies Chatlog-Bilder an einen Benutzer namens "AngryAngel" und fragt ihn, ob es sich um Maddies unbekannten Benutzer handelt. Caspian weiß jedoch nicht, dass seine Eltern geheime Logorhythms-Agenten sind und die Tarnung als missbrauchender Vater und geschädigte Mutter aufrechterhalten. In der Zwischenzeit hat der Computeringenieur Vinod Chanda ein Geschäftstreffen mit Konkurrenten über "Hochgeladene Intelligenz" und wird danach entführt. Kurz darauf erleidet Logorhythms einen großen DDoS-Angriff, der dazu führt, dass Pope Waxman beauftragt, eine Frau namens "Lowell" zu überprüfen.