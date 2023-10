ZDF startet «Leute heute»-Nachfolger in der Mediathek

TV-News

Die erste Ausgabe von «Hinter den Kulissen» gibt es bereits heute zu sehen. Zwölf weitere Folgen sind für das kommende Jahr geplant.

Vor einem Monat lief im ZDF zum letzten Mal das Boulevard-Magazin, die Zuschauer müssen auf Promi-News seither aber nicht verzichten, sondern werden in der verlängerten-Ausgabe mit den Nachrichten aus der Welt der Schönen und Reichen versorgt. Zusätzlich startet am heutigen Freitag, 27. Oktober, ein neues Promi-Format in der ZDFmediathek.wird einmal im Monat gesendet, darin wird das Publikum auf „Hausbesuche“ bei beliebten Publikumssendungen und deren Protagonisten mitgenommen.Zum Auftakt steht Schauspielerin Henrike Hahn, die seit Ende September die Titelrolle inübernommen hat. In «Hinter den Kulissen» schildert sie, wie sie von dem Rollenangebot erfuhr, was ihr bei der Schauspielerei wichtig ist, wie sie die Dreharbeiten am Set erlebt hat und warum der Wald für sie einen wichtigen Ruheort darstellt.Die zweite Folge gibt es im Dezember zu sehen. Dann geht es um die ZDF-Sendung. Horst Lichter sowie sein Händler- und Expertenteam zeigen, was alles bei den Dreharbeiten passiert – und auch, wie es mit den ersteigerten Schätzen weitergeht. Im kommenden Jahr soll es im Monatsrhythmus weitergehen, geplant sind zwölf Folgen.Ende November wird es passend zu Thomas Gottschalks Abschiedssendung vonzudem ein verwandtes Programmangebot geben. In drei Online-Dokumentationen geht es um den „Mythos Wetten, dass ..?“, um legendäre Momente mit großen Stars und um Thomas Gottschalk, der die Show endgültig abgeben wird.