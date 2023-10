Zielgruppe im Plus - insgesamt Minus: «Ninja Warrior Germany»

Quotennews

In Woche drei der achten Staffel von «Ninja Warrior Germany» verliert RTL diese Zuschauermarke und kann sich dennoch über die Zielgruppe freuen.

Die herbstliche Zeit gehört bei RTL seit mehreren Jahren den Athleten von. In der bereits achten Runden funktioniert das Parcours-Format beim Köln-Sender sehr gut. In der zweiten Episode aus der Vorwoche ging die Reichweite auf exakt 2,00 Millionen Zuschauer hoch, der Marktanteil schnellte damit auf 8,6 Prozent. Die klassische Zielgruppe zeigte sich mit 0,76 Millionen Umworbenen und damit dominanten 15,9 Prozent. Doch sind diese guten Werte wenig wert, wenn sie keinen Bestand haben.Buschmann, Köppen und Wontorra müssen sich jedoch keine Sorgen machen, wenn auch Wochen drei die 2-Millionen-Marke wieder abgeben muss. Die gesamte Zuschauerschaft lässt sich auf 1,97 Millionen Zuschauer definieren, die Zielgruppe funktioniert weiter tadellos und steigert sich auf starke 0,81 Millionen Werberelevante. Die Marktanteile am letzten Freitag des Monats kommen damit auf 8,5 und 16,1 Prozent.Im Anschluss ging es mitweiter. Das Magazin nach den «Ninjas» hielt noch 1,07 Millionen Zuschauer in Köln, der Marktanteil sank damit auf 7,6 Prozent. Die 14- bis 49-Jährigen konnten an ihrem Markt 15,5 Prozent halten, hierzu brauchte es 0,55 Millionen Zuschauer im entsprechenden Alter.