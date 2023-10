«Herz über Kopf» wandert zu Passion

TV-News

Der Fernsehsender wird die frühere Seifenoper des Senders RTL wiederholen.

Die filmpool-Tochter TFS – The Fiction Syndicate GmbH wurde 2019 mit der Produktion einer neuen Seifenoper für RTL beauftragt. Diese hießund war unter anderem mit Mandy Neidig, Sarah Mangione, Sarah Buchholzer, Alexander Vukomanovic und Daniel Sellier besetzt. Die Serie war jedoch kein Erfolg und wurde nach 113 Folgen abgesetzt.Bei RTL Passion wird die Serie ab Sonntag, 19. November 2023 um 18.50 Uhr ausgestrahlt. Der Sender strahlt die Serie im Anschluss an «Secret Diary Of A Call Girl» mit drei Folgen pro Woche aus. Im Mittelpunkt der Serie stehen Menschen, die sich begegnen und eine Achterbahn der Gefühle durchleben.Vor zwei Jahren verschwand Manuel, der Mann von Kathi, spurlos. Doch Kathi meistert ihr Leben und das ihrer Kinder allein. Als sie einen schweren Autounfall hat, taucht wie aus dem Nichts Robert auf, der sie und ihre Kinder aus dem brennenden Wrack zieht. Sie ahnt nicht, dass Robert als Polizist auf sie angesetzt wurde, um Manuel zu finden, der als Mörder seines Vaters und Komplize in einem spektakulären Goldraub gesucht wird.