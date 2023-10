«Stand Up to Cancer» kehrt zurück

England

Oti Mabuse wirkt bei der Liveshow mit. Auch «The Good Fight»-Star Cush Jumbo wirkt mit.

Am Freitag, den 3. November, feiern Channel 4 und Cancer Research UK ein bemerkenswertes Jahrzehnt des Kampfes gegen den Krebs mit einem Abend voller Stars und fantastischem Fernsehen. Live aus dem Francis Crick Institute, einem renommierten Zentrum für bahnbrechende Krebsforschung, kommen die größten und klügsten Namen der britischen Comedy- und Unterhaltungsbranche zusammen, um den Zuschauern einen rauschenden Fernsehabend zu bieten.Ab 19.00 Uhr eröffnen die Moderatoren Davina McCall, Adam Hills, Joe Lycett und Munya Chawawa das Programm mit. Diese 90-minütige Live-Show ist vollgepackt mit urkomischen Comedy-Talenten und berühmten Gesichtern, darunter Rita Ora, Oti Mabuse, Cush Jumbo, Kiell Smith-Bynoe, Charlotte Ritchie und viele mehr, die alle gemeinsam die atemberaubenden Durchbrüche und Fortschritte in der Krebsforschung feiern, die durch die von «Stand Up To Cancer» in den letzten zehn Jahren gesammelten Spenden ermöglicht wurden.Im Anschluss daran zeigt Channel 4 eine brandneue Ausgabe vonund das spannende Finale von «Don't Look Down», in dem Paddy McGuinness sein Team von Prominenten anführt, die einen weltweit einmaligen Staffel-Hochseilakt über das Londoner Stadion, dem Austragungsort der Olympischen Spiele 2012, versuchen.Höhepunkt des Abends ist der, ein unterhaltsames Spektakel, das von Rhod Gilbert moderiert wird und bei dem eine Reihe von Comedy-Talenten auftreten, darunter Jordan Gray, Ellie Taylor, Danny Beard, Tom Stade, Davina McCall, Joe Lycett und Nish Kumar. Die Komiker Sara Barron, Thanyia Moore, Bobby Mair, Harriet Kemsley, Fatiha El-Ghorri und Larry Dean werden ebenfalls an einem "Bratenroulette" teilnehmen. Die Show wird eine Reihe brillanter Gesichter und beliebter Stars versammeln, die alle bereit sind, zu Gunsten von «Stand Up To Cancer» liebevoll geröstet zu werden.