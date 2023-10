«Split Second» geht weiter

US-Fernsehen

Game Show Network hat eine neue Staffel im Programm.

Die zweite Staffel vonwird am Montag, den 13. November um 19:30 Uhr auf Game Show Network uraufgeführt und werktags ausgestrahlt. Dies ist John Michael Higgins' zweite Show auf Game Show Network. Zuvor war er Gastgeber von «America Says», das fünf Staffeln lang lief und bis heute über 500 Episoden umfasst.Basierend auf einem Format der Game-Show-Legende Monty Hall müssen drei Teilnehmer in Sekundenbruchteilen entscheiden, welche von drei Quizfragen von allgemeinem Interesse sie beantworten können. Der erste Spieler, der sich meldet, erhält die erste Auswahl, und der letzte Spieler muss die verbleibende Frage beantworten, die oft die schwierigste ist. Der Spieler mit der schnellsten Antwortzeit und der höchsten Erfolgsquote bei der Beantwortung der Fragen in den ersten drei Runden kommt in das Bonusspiel, bei dem er mit seiner Fähigkeit, eine Reihe von Fragen im Schnelldurchlauf zu beantworten, 10.000 Dollar gewinnen kann.Die Show wird von Game Show Enterprises Studios mit Michael Binkow als ausführendem Produzenten produziert. Nancy Glass, Marcus Lemonis und Sharon Hall fungieren ebenfalls als ausführende Produzenten für Marcus/Glass Productions. John Michael Higgins fungiert als Moderator und ausführender Produzent.