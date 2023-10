ITV macht Doku über Pferderennen

England

Die sechsteilige Reihe soll im kommenden Jahr laufen.

Der Fernsehsender ITV1 hat eine sechsteilige Dokumentationsserie über Pferderennen in Auftrag gegeben, die im kommenden Jahr ausgestrahlt wird. Die Serie wird die Geschichten von Leben, Reisen und Abenteuern - sowohl von Menschen als auch von Pferden - erzählen, die den Pferderennsport so dramatisch und fesselnd machen, und sich auf die hohen Anforderungen an das Wohlergehen von Rennpferden und Jockeys konzentrieren. Die Serie wird das Beste, was der Pferderennsport zu bieten hat, einem größeren und breiteren Publikum präsentieren und wie nie zuvor einen Blick hinter die Kulissen des Sports werfen.Die Serie wird von South Shore produziert, und Flutter und die Racecourse Media Group (RMG) haben das Projekt unterstützt. Der Schwerpunkt liegt jedoch darauf, dass die Serie eine rennsportübergreifende Zusammenarbeit ist, und viele verschiedene Interessengruppen, darunter die Professional Jockeys' Association und die British Horseracing Authority (BHA), haben bereits ihre unschätzbare Unterstützung zugesagt.Die Vorstandsvorsitzende der BHA, Julie Harrington, sagte: "Dies ist eine äußerst spannende Entwicklung für den Sport. Die Strategie der Branche zielt darauf ab, neue Zielgruppen zu erreichen und ihnen die Brillanz unseres Sports zu zeigen, während wir gleichzeitig den Rennsport für unsere derzeitigen Fans interessanter und fesselnder gestalten. Das neue Programm verspricht, für jeden ein bisschen was zu bieten. Wir sind stolz auf unseren Sport und alles, wofür er steht, und alles, was die Leidenschaft und Spannung des Rennsports und die Menschen, die in ihm arbeiten, in die Häuser der Menschen bringt, kann nur eine gute Sache sein."Simon Daglish, stellvertretender Geschäftsführer für den Bereich Werbung bei ITV, sagte: "Der Rennsport weckt bei den ITV-Zuschauern eine enorme Leidenschaft und Spannung, wie wir aus unserer konkurrenzlosen Berichterstattung wissen. Diese neue Serie ist eine fantastische Chance, auf dieser Begeisterung aufzubauen und diesen adrenalingeladenen Sport einem neuen Publikum näher zu bringen. Wir freuen uns, mit der Rennsportgemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Rennsport auf eine Weise zu präsentieren, die es so noch nie gegeben hat."