«Die Verräter» ziehen zum Finale an  allerdings nur auf dem Gesamtmarkt

Quotennews

In der Zielgruppe wurde der Staffeltiefstwert eingefahren, während sich insgesamt das Interesse erstmals steigerte.



Nach Wochen voller Lügen, Betrügereien und Tricks stand gestern das Finale vonan. Zu Beginn der Folge waren lediglich Mariella, Anna-Catarina, Irina, Vincent, Sabrina und Friedrich mit dabei. Nach einem gemeinsamen Frühstück stand die finale Challenge an, mit welcher die Summe des Silberschatzes in die Höhe getrieben werden konnte. Mit vier Spielern kam es am Ende zum Showdown, bei welchem sich zeigt, ob der Gewinn an die Verräter oder die Loyalen geht.Das Format hatte kontinuierlich abgenommen und lag so zuletzt noch bei 1,24 Millionen Fernsehenden sowie einem mäßigen Marktanteil von 5,4 Prozent. Bei den 0,43 Millionen Jüngeren wurde noch eine passable Quote von 8,9 Prozent eingefahren. Mit dem Finale wendete sich das Blatt nun erstmals und das Publikum vergrößerte sich auf 1,41 Millionen Menschen. So kamen zumindest annehmbare 5,9 Prozent Marktanteil zustande. In der Zielgruppe war jedoch keine Steigerung möglich. Stattdessen stand hier mit 0,40 Millionen Umworbenen sowie akzeptablen 7,8 Prozent der Staffeltiefstwert auf dem Papier.Kabel Eins setzte zur Primetime zunächst auf den Science-Fiction-Film, welcher 0,75 Millionen Zuschauer zum Einschalten überzeugte. Dies führte zu einem guten Marktanteil von 3,6 Prozent. Die 0,25 Millionen Werberelevanten sicherten sich hohe 5,5 Prozent. Der Horrorfilmschloss sich mit einem Publikum von 0,26 Millionen Menschen an, wodurch der Marktanteil auf 4,4 Prozent stieg. Bei den 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen wurden nun starke 5,9 Prozent eingefahren.