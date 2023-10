«TV total» steigert sich zum besten Wert seit Wochen

Quotennews

Profitieren konnte hiervon vor allem auch «Zervakis & Opdenhövel. Live.» im Anschluss.



Eine Woche zuvor hattewieder eins draufgelegt und 1,26 Millionen Fernsehende zum Einschalten überzeugt. Dies hatte zu einem starken Marktanteil von 5,0 Prozent geführt. Zudem hatte Sebastian Pufpaff 0,65 Millionen Jüngere angelockt, welche schließlich bei überzeugenden 12,5 Prozent landeten. Tatsächlich ging es gestern mit 1,46 Millionen Interessenten sowie herausragenden 5,6 Prozent Marktanteil noch weiter aufwärts. Dies reichte, um sich zur Primetime vor die anderen privaten Sender zu schieben. Zudem sicherten sich die 0,84 Millionen Umworbenen mit ausgezeichneten 15,3 Prozent den Bestwert seit Ende Mai.Ab 21.25 Uhr übernahm schließlich, was auch von dem starken Vorlauf profitieren konnte. Nachdem in der Vorwoche lediglich 0,42 Millionen Zuschauer eingeschaltet hatten, waren nun 0,59 Millionen mit von der Partie. So kletterte der Marktanteil von mageren 1,8 auf annehmbare 2,5 Prozent. Auch bei den 0,36 Millionen Werberelevanten gelang ein Sprung von zuletzt niedrigen 4,9 auf passable 7,2 Prozent.VOX setzte auch in dieser Woche auf die Dokumentationsreihe. Nachdem man in der Vorwoche mit 1,17 Millionen Zuschauern beim bisherigen Bestwert von durchschnittlichen 4,8 Prozent gelandet war, ging es nun wieder etwas abwärts. Trotzdem kamen die 1,07 Millionen Neugierige noch auf solide 4,3 Prozent Marktanteil. Die 0,41 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich weiterhin gute 7,7 Prozent Marktanteil.