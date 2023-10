Quotencheck

Die vierte und letzte Staffel wurde im Herbst 2023 im ZDF ausgestrahlt.

Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft produzierte im Auftrag für das Zweite Deutsche Fernsehen vier Staffeln von «Fritzie – Der Himmel muss warten». Die Drama-Serie, die sich um eine Frau mit Brustkrebs drehte, wurde mit Tanja Wedhorn besetzt. Der Start im Oktober 2020 war mit 3,83 Millionen Zuschauern ein großer Erfolg. Im April 2021 fuhr man sogar 4,09 Millionen Zuschauer ein, doch danach gingen die Zuschauer abhanden.Im vergangenen Herbst erreichte die dritte Runde nur noch 2,88 Millionen Zuschauer, weshalb das ZDF nur noch eine finale Staffel in Auftrag gab. Diese startete am Donnerstag, den 5. Oktober 2023, und sollte wieder sechs Folgen umfassen. Die Premiere sahen um 20.15 Uhr 3,10 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf zwölf Prozent beziffert. Nur 0,23 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, man fuhr also weit unterdurchschnittliche 4,4 Prozent Marktanteil ein. Noch schlimmer: Die zweite Folge holte direkt im Anschluss nur noch 4,3 Prozent, obwohl die Reichweite leicht anstieg (0,24 Millionen). Bei den Zuschauern ab drei Jahren waren jetzt 3,04 Millionen möglich, der Marktanteil blieb stabil.Eine Woche später schalteten 3,28 Millionen Zuschauer ein, die 20.15-Uhr-Folge vom 12. Oktober war auch somit das beste Ergebnis seit Mai 2021. Der Marktanteil belief sich auf 13,0 Prozent. Jedoch sank das Interesse beim jungen Publikum. Nur noch 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein und verhalfen dem ZDF zu schlechten 3,6 Prozent. Die um 21.00 Uhr gesendete Folge hatte 3,20 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank auf 12,8 Prozent. Beim jungen Publikum wuchs die Reichweite auf 0,21 Millionen und der Marktanteil auf 4,2 Prozent.Die vorletzte Folge von «Fritzie – Der Himmel muss warten» erreichte am Donnerstag, den 19. Oktober 2023, um 20.15 Uhr 3,19 Millionen Zuschauer. Die Fernsehstation aus Mainz sicherte sich einen Marktanteil von 12,2 Prozent. Unter den jungen Zuschauenden befanden sich lediglich 0,33 Millionen, sodass man einen Marktanteil von 6,3 Prozent Marktanteil erreichte. Keine andere Folge holte bislang ein besseres Ergebnis. Diese Quote wurde nur noch vom Finale getoppt, das 6,7 Prozent holte. Die Reichweite stieg auf 0,36 Millionen junge Zuschauer. Bei den Zuschauern ab drei Jahren schalteten 3,17 Millionen Zuschauer ein, der Marktanteil belief sich auf 12,5 Prozent.Die vierte «Fritzie – Der Himmel muss warten»-Staffel erreichte mit 3,16 Millionen Zuschauern das zweitschlechte Ergebnis. Jedoch lag der Marktanteil bei 12,4 Prozent und keine andere Season lief besser. Nur 0,26 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, der Marktanteil wurde auf 4,9 Prozent beziffert. Auch hier verbuchte man das beste Ergebnis.