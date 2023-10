FOX Nation setzt auf Dennis Quaid

US-Fernsehen

Der Streamingdienst startet den Vierteiler «Top Combat Pilot».

FOX Nation, der Streamingdienst von FOX News Media, wird am Montag, den 6. November,, eine neue vierteilige Serie, moderiert von dem bekannten Schauspieler Dennis Quaid, starten, kündigte Jason Klarman, Präsident der Plattform, an. Bei der Ankündigung sagte Klarman: "Dennis Quaid hat nicht nur einen Piloten in dem kultigen Film «The Right Stuff» gespielt, sondern ist auch ein lizenzierter Pilot - wir könnten uns keine bessere Person als Gastgeber für diese Serie vorstellen."Die Serie, die in Yuma, Arizona, angesiedelt ist, wird einen Einblick in den WTI-Kurs (Weapons and Tactics Instructor) geben, das elitärste Luftfahrtprogramm Amerikas und die Version der Navy-Schule "Top Gun" der US-Marines. Die Zuschauer folgen 25 der besten Kampfpiloten aus allen Staffeln des Landes und sehen, wie sie in einer unvergleichlichen Luftflotte trainieren, darunter F-18 Hornets sowie Huey- und Cobra-Kampfhubschrauber. Die Besten der Besten werden versuchen, sich als die Besten der Besten auszuzeichnen und als WTI-Ausbilder wieder eingeladen zu werden.«Top Combat Pilot» wird von Whiz Bang LLC für FOX Nation mit den ausführenden Produzenten Roberto Cardenas, Brian Skope und Chris Rowe produziert. In Folge eins besucht man WTIs intensives 7-wöchiges Trainingsprogramm in Yuma, wo die besten der besten Piloten aus jedem Marinegeschwader trainieren. Von Anfang an wollen diese Piloten beweisen, wer die Elite der Elite ist.