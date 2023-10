«The Taste» startet auf verbessertem Niveau in die neue Staffel

Quotennews

Im Mai und Juni hatten die vorherigen Ausgaben relativ wenige Zuschauer überzeugt. Zurück auf dem gewohnten Sendeplatz startete man wieder deutlich stärker.



Bereits zum zwölften Mal hat Sat.1 die Kochshowim Programm. Ein weiteres Mal muss die Jury mit Löffeln voller Genuss von den Kochkünsten der Kandidaten überzeugt werden. Nachdem Nelson Müller den langjährigen Juror Frank Rosin in der vergangenen Staffel abgelöst hatte, war dieser nach einer kurzen Auszeit nun wieder zurück. In der ersten Folge müssen sich die Teilnehmenden nun einen Platz in den Teams von Tim Raue, Frank Rosin, Alexander Kumptner und Alexander Hermann sichern.In der vergangenen Staffel, die erstmal im Sommer gesendet wurde, hatte man schwächer abgeschnitten als sonst im Herbst. Zum Auftakt hatten damals lediglich 0,79 Millionen Fernsehende auf den Sender gefunden, was zu mäßigen 3,6 Prozent Marktanteil geführt hatte. Bei den 0,31 Millionen Jüngeren kamen passable 6,1 Prozent zustande. Mit dem Start der neuen Staffel erreichte man wieder ein höheres Niveau. Die Reichweite schob sich über die eine Million-Marke, was in der vorherigen Staffel kein einziges Mal gelungen war. Die 1,05 Millionen Interessenten lagen so mit 4,8 Prozent genau im Senderschnitt. Auch bei den 0,41 Millionen Umworbenen war die Steigerung mit hohen 8,7 Prozent Marktanteil deutlich zu erkennen.Ab 23.25 Uhr ging es weiter im Kochprogramm mit einer Ausgabe von, welche sich diesmal um das Thema „Fantastisch vegetarisch“ drehte. Auch hier schnitt man deutlich besser ab als die Ausgaben, die im Anschluss an die vergangene Staffel gezeigt wurden. Bei den 0,43 Millionen Zuschauern wurden solide 4,4 Prozent Marktanteil gemessen. Die 0,20 Millionen Werberelevanten erzielten mit einer starken Quote von 9,4 Prozent sogar einen neuen Bestwert.