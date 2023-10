AppleTV+ kostet künftig mehr

US-Fernsehen

In den USA müssen Kunden künftig 9,99 US-Dollar pro Monat zahlen.

Der Streaming-Dienst von Apple erhöht die Preise. Wie der iPhone-Hersteller am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte, wird die monatliche Gebühr in den USA zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres erhöht. Statt 6,99 Dollar pro Monat kostet es künftig 9,99 Dollar. Ab Oktober 2022 steigt der Preis von 4,99 US-Dollar pro Monat. Der Jahrespreis wird künftig bei 99 US-Dollar pro Jahr liegen."Seit seiner Einführung vor vier Jahren hat Apple TV+ Streaming-Geschichte geschrieben, indem es mit seiner großen Auswahl an preisgekrönten und beliebten Serien, Filmen, Dokumentationen sowie Kinder- und Familienunterhaltung in kurzer Zeit wichtige Meilensteine erreicht hat", sagte ein Unternehmenssprecher in einer Stellungnahme.Zusätzlich zur Preiserhöhung für Apple TV+ erhöht das Unternehmen die Preise für die unbegrenzte Spieleflatrate Apple Arcade von 4,99 auf 6,99 Dollar pro Monat und für Apple News+ von 9,99 auf 12,99 Dollar pro Monat in den USA - die erste Preiserhöhung für diese Dienste.