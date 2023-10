Skandal-Folge vom «Sommerhaus» mit Top-Werten

Quotennews

Im Anschluss strahlte RTL wieder 85 Minuten von «Extra» aus. Das RTL-Magazin fuhr aber nur magere Werte ein.

Schon im Vorfeld der sechstenwurde kolportiert, dass es zu körperlichen Auseinandersetzungen – wohl auch in Folge des übermäßigen Genusses von Alkohol – kam. Zunächst stand das wöchentliche Spiel auf dem Programm, dann wurde Walentina mit ihrem Partner rausgewählt, ehe es dann zu einer Auseinandersetzung kam. Erst musste Gigi Birofino und seine Partnerin Dana Feist das Haus verlassen, danach wurde Walentina Doronina und Can Kaplan aufgrund von Mobbing ebenfalls von der Produktion ausgeschlossen.Die Fernsehzuschauer schalteten wieder zahlreich ein: Nachdem in den vergangenen Wochen zwischen 1,60 und 1,80 Millionen Menschen die Sendung gewählt hatten, schalteten nun 1,71 Millionen Zuschauer ein. Der Sender RTL freute sich über 7,0 Prozent Marktanteil. Mit einer Reichweite von 0,64 Millionen bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 12,7 Prozent Marktanteil ein.Im Anschluss serviertedie neuesten Informationen aus dem Ukrainekrieg und der Auseinandersetzung zwischen Israel und den Hamas. 1,19 Millionen Menschen verfolgten das 20-minütige Nachrichtenmagazin, das 6,4 Prozent Marktanteil holte. Beim jungen Publikum blieben 0,47 Millionen dran und verschafften dem Sender 11,5 Prozent Marktanteil.Zum Dienstagabend gehört aber auch Mareile Höppner. 0,79 Millionen Menschen blieben beidran, das Magazin fuhr 5,9 Prozent Marktanteil ein. Die 85-minütige Sendung unterhielt 0,21 Millionen Menschen und führte zu 7,1 Prozent. Schließlich holte dasum Mitternacht noch 0,53 Millionen und sicherte sich 8,8 Prozent.