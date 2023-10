Joko & Klaas räumen ab  aber ein neuer Tiefstwert

Quotennews

Die Münchener Fernsehstation kann sich über «Joko & Klaas gegen ProSieben» freuen. Mit der NBA überzeugte ProSieben in der Nacht auf Mittwoch kaum Zuschauer.

In der vergangenen Woche kehrteeindrucksvoll zurück. Obwohl man 15,5 Prozent in der Zielgruppe holte, waren 0,74 Millionen Werberelevante das niedrigste Ergebnis aller Zeiten. In der zweiten Folge der neuen Runde wurden nun 0,71 Millionen werberelevante Zuschauer gemessen, ein neuer Tiefstwert. ProSieben kann sich aber über 15,1 Prozent Marktanteil freuen. Die mehrstündige Sendung mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf sicherte sich 1,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil belief sich auf 5,1 Prozent. Weil die beiden Entertainer das Match verloren haben, lief die erste von drei «Joko & Klaas im Zoo»-Folgen im Anschluss, Folge zwei erscheint am Donnerstag bei Joyn , Folge drei am Samstag.Zwischen 23.00 und 00.10 Uhr setzte ProSieben auf. Die Sendung verbuchte in dieser Woche 0,41 Millionen Zuschauer und fuhr 3,5 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum wurden dieses Mal 0,27 Millionen Zusehende gemessen, der Marktanteil belief sich auf 10,1 Prozent. Zwei-Folgen sollten das Programm bis zur NBA überbrücken. Das gelang aber nicht: Nur 0,20 und 0,15 Millionen Zuschauer blieben dran, in der Zielgruppe waren maue 6,7 und 7,0 Prozent möglich.Ab 01.05 Uhr setzte man auf die erste-Partie zwischen den Denver Nuggets und den Los Angeles Lakers (119:107), deren Werte nur bis 03.00 Uhr gemessen wurde. Das Spiel sicherte sich 0,09 sowie 0,06 Millionen Zuschauer und führte zu 2,5 und 2,5 Prozent Marktanteil. Bei den Werberelevanten sahen sich 0,06 und 0,05 Millionen den Saisonauftakt an, der auf 7,8 und 7,3 Prozent Marktanteil kam.