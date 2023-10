The CW schnappt sich zweite «Everyone Else Burns»-Staffel

US-Fernsehen

Die zweite Runde wird aktuell von Jax Media, Universal International Studios und Channel 4 produziert.

The CW Network hat eine zweite Staffel der von der Kritik gefeierten apokalyptischen Familienkomödiebestellt, wie Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network, bekannt gab. Die erste Staffel der Serie, die The Guardian als "eine Comedy, der man sich religiös hingeben muss" bezeichnete, wird am Donnerstag, den 26. Oktober (21:30-20:00 Uhr ET/PT) auf The CW Premiere haben."«Everyone Else Burns» ist eine brillante und bissig-komische Serie, in der es sowohl um die Familie als auch um das Ende der Tage geht", kommentierte Schwartz. "Es gibt wirklich keine andere Comedy im Fernsehen wie diese, und wir sind begeistert, mit den ungemein talentierten Autoren und Produzenten zusammenzuarbeiten, um die einzigartig lustige Familie Lewis für eine weitere Staffel zu The CW zu bringen."Die Serie folgt den Lewises, einer streng religiösen Familie, die glaubt, dass die Welt innerhalb dieses Jahrzehnts untergehen wird. Patriarch David (Simon Bird, «Friday Night Dinner») sehnt sich danach, dass die Kirche ihn befördert. Die leidgeprüfte Fiona (Kate O'Flynn, «Landscapers») glaubt nach einem Leben jenseits von Predigten und Squash. Aaron (Harry Connor) ist ein vorbildlicher junger Gläubiger - nur dass auf seinen Zeichnungen der Rest der Familie in der Hölle schmort. Und die ängstliche 17-jährige Rachel (Amy James-Kelly, «Three Families») ist dabei, sich in jemanden zu verlieben, der ihr soziales Leben retten, aber auch ihre Seele verdammen könnte.