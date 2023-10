Zweite «Julia»-Staffel kommt

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Max beginnt mit der Ausstrahlung Mitte November.

Die zweite Staffel der Max-Original-Seriestartet am 16. November. Die acht Episoden umfassende zweite Staffel der Max-Original-Serie startet mit drei Episoden auf Max, gefolgt von einer Episode pro Woche bis zum 21. Dezember. Zu den Hauptdarstellern der Serie gehören Sarah Lancashire, David Hyde Pierce, Bebe Neuwirth, Brittany Bradford, Fran Kranz, Fiona Glascott und Robert Joy.Nachdem ihre bahnbrechende Kochshow auf Sendung gegangen ist, setzt sich Julia mit ihrer steigenden Berühmtheit auseinander und damit, was das für sie, ihre Kollegen und ihre Show bedeutet. In der zweiten Staffel kehren Julia und ihr treuer Ehemann Paul aus Simcas Haus in Frankreich zurück und müssen feststellen, dass ihr Erfolg alles verändert hat. Mit ihrer einzigartigen Lebensfreude müssen sie und ihr Team sich mit WGBH, dem Weißen Haus und einer Bedrohung aus der Vergangenheit auseinandersetzen, während sie sich weiterhin an die Spitze des von Frauen geprägten öffentlich-rechtlichen Fernsehens stellen und sich mit sozialen Themen auseinandersetzen, die auch heute noch aktuell sind.«Julia» wird von Lionsgate und 3 Arts Entertainment produziert. Chris Keyser fungiert als Showrunner sowie als ausführender Produzent neben dem Schöpfer Daniel Goldfarb. Erwin Stoff von 3 Arts Entertainment, Kimberly Carver, Charles McDougall, Donna Bloom und Erica Lipez sind ebenfalls ausführende Produzenten. Todd Schulkin ist beratender Produzent im Auftrag der Julia Child Foundation for Gastronomy and the Culinary Arts.