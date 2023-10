Discovery strahlt «Mystery at Blind Frog Ranch» aus

US-Fernsehen

Mitte November wird der Dokumentationsreihe Staffelpremiere feiern.

Die Familie Ollinger erforscht uralte Geheimnisse über das, was unter ihrem Land liegt und begibt sich weiter ins Unbekannte, wennam Mittwoch, den 15. November um 22 Uhr auf Discovery Channel zurückkehrt. Die Blind Frog Ranch, die sich über 160 Hektar abgelegenes und zerklüftetes Gelände im Nordosten Utahs erstreckt, ist von Legenden über alte Zivilisationen und mysteriöse Phänomene umwoben.Duane und Chad Ollinger haben fast ein Jahrzehnt damit verbracht, drei Milliarden Dollar in aztekischem Gold auszugraben, das ihrer Meinung nach in einem riesigen Netzwerk unterirdischer Höhlen tief auf der Ranch versteckt ist. Nach ihrer Ankunft entdecken sie, dass Wilderer illegal auf dem Grundstück graben und versuchen, den Schatz zu finden und zu stehlen - was zu einer angespannten und explosiven Konfrontation führt.Die Bedrohung durch Wilderer macht die Suche der Ollingers nach dem Schatz nur noch dringlicher. In dieser Saison setzen sie modernste Quantentechnologie und neue Experten ein, die ein riesiges Höhlensystem freilegen, in dem sich der Schatz befinden könnte. Außerdem entdecken sie eine Reihe von Hinweisen, die darauf hindeuten, dass die Azteken nicht die einzigen waren, die einen Schatz unter der Blind Frog Ranch versteckten. Niemand kann die seltsamen Dinge vorhersagen, die an die Oberfläche kommen, als sie mit der unterirdischen Suche beginnen, und die alles verändern, was sie über das, was wirklich unter der Ranch liegt, zu wissen glaubten.