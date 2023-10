Netflix-Film «Olds Dads» mit starker Premiere

US-Fernsehen

Die fiktionale Fernsehserie «The Fall of the House of Usher» funktioniert weiterhin prima.

Die Messlatte für Vaterwitze wurde deutlich höher gelegt, da, Bill Burrs Regiedebüt, in dem er neben Bobby Cannavale und Bokeem Woodbine die Hauptrolle spielt, mit 13,3 Millionen Aufrufen den ersten Platz der englischen Filmliste belegte und damit der meistgesehene Titel der Woche war., der neue Dokumentarfilm über die einzige dämonische Besessenheit, die jemals vor Gericht verhandelt wurde, hatte eine beeindruckende erste Woche und landete mit acht Millionen Besuchern auf dem zweiten Platz. Der Krimider Mordkommission kam auf Platz 4 (7 Millionen Aufrufe), während Chloe Domonts Arbeitsplatzthrillerauf Platz 6 landete (3,8 Millionen Aufrufe). Der Filmmit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle kam auf Platz 7 (3,8 Millionen Aufrufe)., die neue Horrorserie von Mike Flanagan, setzte sich mit 7,9 Millionen Zuschauern an die Spitze der englischen TV-Liste. Die limitierte Dokuserieglänzte weiterhin auf dem zweiten Platz mit 6,9 Millionen Zuschauern. Zu den Neueinsteigern in dieser Woche gehören die limitierte Dramaserie(UK) auf Platz 3 (5,5 Millionen Aufrufe) und die siebte Staffel der Zeichentrickserieauf Platz 7 (1,6 Millionen Aufrufe). Wiederkehrende Favoriten vervollständigten die Liste mit Staffel 4 von(UK) auf Platz 5 (2,6 Millionen Aufrufe), Staffel 5 vonauf Platz 6 (1,8 Millionen Aufrufe) undauf Platz 8, in seiner achten Woche auf der Liste (1,4 Millionen Aufrufe).In der dritten Woche in Folge sicherten sich alle drei Teile der Krimiserie(Frankreich) einen Platz auf der nicht-englischen TV-Liste. Teil 3 stahl erneut den Spitzenplatz und erreichte mit 7,7 Millionen Aufrufen Platz 1, während Teil 1 und 2 den vierten (3,2 Millionen Aufrufe) bzw. fünften Platz (3 Millionen Aufrufe) einnahmen. Staffel 7 der Highschool-Dramaserie(Spanien) debütierte auf Platz 6 (3 Millionen Aufrufe), während das Liebesdrama(Korea) auf Platz 7 startete (2,8 Millionen Aufrufe). Die Psychothriller-Serie(Deutschland) stieg mit 47,1 Millionen Aufrufen in nur sieben Wochen nach ihrer Veröffentlichung auf Platz 10 der beliebtesten nicht-englischen TV-Serien ein.