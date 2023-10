Graphic-Novel «Money» soll verfilmt werden

US-Fernsehen

Die MGM Studios sollen an einer Serienadaption arbeiten.

Die zu Amazon gehörenden MGM Studios haben sich die Rechte an der im Juli 2023 veröffentlichten Graphic Novelgesichert. Nach Informationen des Branchenmagazins Variety handelt es sich bei der Geschichte von Curt Pires und dem Künstler Luca Casalanguida um einen Verschwörungsthriller. Bisher ist noch kein Autor an dem Projekt beteiligt. Pires wird neben Marvel Television Manager Karin Zreik als Produzent fungieren.In der Inhaltsangabe heißt es: "Alles, was man über die globale Elite gehört hat, stimmt: Fünf Familien haben die Welt schon immer beherrscht und alle zehn Jahre wird gewählt, welche mächtige Familie als nächste regiert. Um die Richtung der Welt zu bestimmen. Um ihre Vision der Zukunft zu verwirklichen. Und das ist die Geschichte von dem, was als nächstes passiert".Derzeit lassen die MGM Studios zahlreiche neue Projekte entwickeln. Bereits am Montag wurde bekannt, dass sie sich die Rechte an «Glossy» gesichert haben. Für Graphic Novel-Autor Pires ist es übrigens nicht die erste TV-Entwicklung: Im Jahr 2020 soll eine Serienadaption von «Wyrd» mit Matthew Rhys in der Hauptrolle bei FX in Entwicklung sein.