Hohe Football-Reichweiten am Nachmittag

US-Quoten

Der Sender CBS erzielte die höchste Reichweite seit mehr als 20 Jahren.

Am Sonntagnachmittag spielten die Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers, das Spiel endete 17:31. Neben den sportlichen Highlights war auch die Musikerin Taylor Swift wieder im Stadion. Zuletzt war die Sängerin, die derzeit eine erfolgreiche Tournee absolviert, am 12. Oktober zu Gast. Der Auftritt von Swift sorgte auch dafür, dass in der siebten Woche seit 1988 das meistgesehene Regionalspiel übertragen wurde.Die Partie erreichte am Sonntagnachmittag 24,4 Millionen Zuschauer ab zwei Jahren. Das Regionalspiel erreichte 16 Millionen Zuschauer, allerdings ist hier auch das Spiel zwischen den Bills und den Patriots enthalten, das bereits um 13.00 Uhr Ostküstenzeit angepfiffen wurde. Mit dem Doppelpack erreichte CBS am Sonntagmittag und -vorabend insgesamt 19,732 Millionen Zuschauer.In der fünften Woche spielten die Kanas City Chiefs gegen die New York Jets. Mit NBC, Peacock , NBC Sports Digital und NFL Digital erreichte das NBCUniversal-Universum 27 Millionen Zuschauer – allerdings auch in der Primetime. Das zweite Viertel des Spiels um 21.30 Uhr erreichte sogar 29,4 Millionen US-Zuschauer.