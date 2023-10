Tracy Spiridakos verlässt «Chicago P.D.»

US-Fernsehen

Die Schauspielerin gehörte seit der vierten Staffel zum Ensemble.

Die erfolgreiche NBC-Seriemuss sich nach einer neuen Schauspielerin umsehen. Wie mehrere US-Fachblätter übereinstimmend berichten, wird Tracy Spiridakos die Serie nach der laufenden elften Staffel verlassen und sich neuen Projekten widmen. Unklar ist, in wie vielen neuen Folgen sie noch zu sehen sein wird.Tracy Spiridakos war erstmals in der vierten Staffel der Krimiserie zu sehen. Mit der fünften Staffel wurde sie in den Hauptcast aufgenommen und war bisher in 127 Episoden zu sehen. Aufgrund der zahlreichen Spin-Offs spielte sie unter anderem auch in «Chicago Med», «Chicago Fire» und «FBI» mit.Zuletzt musste die Produktion von Wolf Entertainment und Universal Television den Abgang von Jesse Lee Soffer verkraften. Zehn Jahre lang verkörperte er Jay Halstead, der am Ende der letzten Staffel zu einem Armeeeinsatz nach Bolivien aufbrach. Tracy Spiridakos Charakter ist die aktuelle Ehefrau von Jay, Jay Halstead.