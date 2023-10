3 Quotengeheimnisse

Die BR-Sendung «Checkerin Marina» feierte Rerun-Premiere im Ersten, die sechsminütige Andacht um Mitternacht holte ordentliche Quoten. Hans Sigl enttäuschte im ZDF.

Bereits vor knapp zwei Wochen hatte Marina ihren Auftritt im KiKA. Am Samstag wurde die Episode im Ersten wiederholt. Um 07.53 Uhr saßen 0,23 Millionen Zuschauer vor den Fernsehschirmen, der Marktanteil mit 5,9 Prozent war für Das Erste natürlich zu niedrig. Aber immerhin spricht man vorwiegend Teens an. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren 0,04 Millionen dabei, der Marktanteil lief mit 5,3 Prozent suboptimal – aber nicht schlecht.Eine Minute vor Mitternacht schickte Das Erste am Samstag Anke Prumbaum auf Sendung. Es ging um Entmenschlichung. Das Thema bewegte die Zuschauer: Schließlich sahen 2,30 Millionen Menschen die «Tagesthemen», ehe die Wiederholung von «Nord bei Nordwest» im Schnitt 0,90 Millionen Menschen erreichte. Die sechsminütige Sendung zum Thema Krieg erreichte 1,39 Millionen Zuschauer und schnappte sich 11,6 Prozent. Bei den jungen Menschen blieben 0,14 Millionen bis 00.05 Uhr wach, die Sendung sicherte sich 4,8 Prozent.Seit Jahren wiederholt das ZDF seine erfolgreiche Donnerstagabendserie auch am Samstag. Doch Hans Sigl und seine Kollegen können keine wirklichen Topwerte vorweisen. Auch an diesem Samstag sah das Bild wieder getrübt aus: Lediglich 2,78 Millionen Zuschauer sahen zwischen 19.25 und 20.15 Uhr zu, das ZDF kam „nur“ auf 12,6 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,14 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei schlechten 3,5 Prozent.