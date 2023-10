Quotencheck

Im Anschluss an «Das große Backen» lief die Sendung mit mäßigem Erfolg.

Der Fernsehsender Sat.1 hievte «Das große Backen» mit der neuesten Staffel in die Primetime, die Wiederholung erfolgte auf dem früheren Sendeplatz am Sonntagvorabend. Dieses Unterfangen kann als gelungen angesehen werden. Etwas überraschend ist allerdings das Ergebnis der Clip-Show «Top Ten! Der Geschmacks-Countdown», die inzwischen auch schon neun Staffel auf dem Buckel hat.Die Sendung startete mit den fabelhaftesten Torten-Träumen. Die Premiere am Mittwoch, den 30. August 2023, um 23.00 Uhr sahen 0,65 Millionen Zuschauer, das bedeutete einen Marktanteil von 5,5 Prozent. Es sahen lediglich 0,17 Millionen 14- bis 49-Jährige zu, das bedeutete aber weiterhin einen guten Marktanteil von 7,1 Prozent.Die zweite Folge wurde thematisch etwas dünn: Mit den Teig-Trends ließen sich eine Woche später nur 0,47 Millionen Zuschauer begeistern, das führte zu einem Marktanteil von 3,9 Prozent. Bei den Werberelevanten schalteten nur 0,12 Millionen ein, womit man nur 4,8 Prozent unterm Strich erreichte. „Zum Anbeißen: Desserts und Schokoladenkunst“ interessierte Mitte September gar nur 0,54 Millionen Zuschauer, der Marktanteil kletterte auf 4,6 Prozent. Mit 0,14 Millionen Umworbenen sicherte man sich nur 5,4 Prozent.Mit der vierten Folge kam «Top Ten! Der Geschmacks-Countdown» wieder zurück in die Erfolgspur. 0,51 Millionen Menschen sahen zu, darunter 0,19 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass man einen tollen Wert von 7,3 Prozent Marktanteil einfuhr. Ende September standen sieben Prozent auf der Liste, die Reichweite bei den jungen Menschen wurde auf 0,18 Millionen beziffert. Bei den ab Drei-Jährigen sahen 0,47 Millionen Menschen zu.0,65 Millionen Menschen wollten die Clipshow am Mittwoch, den 4. Oktober 2023, nicht verpassen. Um 22.50 Uhr sorgte man für einen Marktanteil von 4,8 Prozent. Mit 0,21 Millionen Umworbenen sicherte man sich sogar das beste Ergebnis der Staffel, der Marktanteil wurde mit 8,3 Prozent ausgegeben. Die vorletzte Folge holte sich 6,8 Prozent ab, 0,18 Millionen Umworbene waren ausschlaggebend. 0,51 Millionen Zuschauer ab drei Jahren wurden erzielt.Im Anschluss an das Finale von «Das große Backen» ging auch die vorerst letzte Folge von «Top Ten! Der Geschmacks-Countdown» auf Sendung. 0,60 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil lag bei 4,7 Prozent. 0,19 Millionen Umworbene schalteten ein, das bedeutete 6,8 Prozent.Die neunte Runde der Clipshow sahen 0,55 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 0,17 Millionen zu den umworbenen Zuschauern gehörten. Bei allen Zuschauern fuhr man viereinhalb Prozent ein, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,7 Prozent gemessen. Das ist okay, aber im Anschluss an die erfolgreiche Backshow (10,8% bei den 14- bis 49-Jährigen) hätte man den Nachlauf besser nutzen können.