25 Jahre: «In aller Freundschaft»-Jubiläum punktet

Quotennews

Im Vorfeld war wieder eine weitere Folge von «Die Heiland» zu sehen, die ebenfalls sehr gut funktionierte.

Beim 25-jährigen Jubiläum stand dieses Mal Roland Heilmann im Mittepunkt, dessen Leben wieder einmal auf die Probe gestellt wurde. Er liegt auf dem Operationstisch, sein Leben zieht an ihm vorbei. Wie wird es mit dem Arzt der ersten Stunde weitergehen? Die Serie mit Thomas Rührmann, Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann sicherte sich auf dem 21.05-Uhr-Slot 4,23 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 16,9 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen waren 0,43 Millionen möglich, der Marktanteil wurde auf 8,1 Prozent beziffert.Ende Januar setzte Das Erste eine Doppelausstrahlung mit der 999. und 1.000. Episode. Damals schalteten 5,60 und 5,88 Millionen Zuschauer ein, bei den jungen Menschen wurden 0,74 und 0,77 Millionen Zuschauer gezählt. Sowohl damals wie auch am Dienstag waren die Episoden nicht vorab in der ARD-Mediathek abrufbar.Bereits um 20.15 Uhr wurde Fiction geboten: Christiana Athenstädt schlüpfte in ihre Rolle der blinden Anwältin Romy Heiland und sicherte sich 4,18 Millionen Zuschauer.verzeichnete mit der Episode „Kaltblüter“ 16,4 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen kam die Episode über die Sprengung einer Tür, die von Antonine Dengler und Tamara Sanio geschrieben wurde, auf 0,39 Millionen Zuschauer. Die Regiearbeit von Dirk Pietka sicherte sich 7,9 Prozent Marktanteil.