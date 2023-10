Neue Bermuda-Dreieck-Doku kommt

US-Fernsehen

The History Channel hat wieder eine Serie im Programm.

Das Tauchteam, das das Wrack der Raumfähre Challenger entdeckte, kehrt zurück, um weitere Geheimnisse auf dem Meeresgrund zu lüften -kehrt am 14. November auf dem HISTORY Channel zurück.Dasselbe Tauchteam, das letztes Jahr für internationale Schlagzeilen sorgte, als es ein 20 Fuß langes Segment des 1986er Space Shuttles Challenger entdeckte, kehrt in die Gewässer vor der Küste Floridas zurück, um weitere atemberaubende Unterwasserentdeckungen zu machen. In der Premiere der zweiten Staffel entdeckt das Team die verschollenen Überreste eines A-3 Skywarrior-Jets, der im Juli 1960 beim Versuch, auf der USS Saratoga zu landen, tödlich abstürzte.Eine gründliche Untersuchung zu Land und zu Wasser führt zu einer eindeutigen Identifizierung des Flugzeugs und des Piloten und der Besatzung, die ihr Leben verloren haben. Das Team trifft sich mit den Söhnen des Piloten, um einige lang erwartete Antworten auf die Geschehnisse zu erhalten, die zu diesem verhängnisvollen Absturz vor über sechs Jahrzehnten führten.