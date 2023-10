«Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?» startet im Dezember

US-Fernsehen

In der Serie reist der berühmte Rush-Bassist Geddy Lee zu einigen der berühmtesten Bassisten der Musikbranche und erforscht die Geschichten, die diese Musiker auszeichnen.

Paramount+ gab bekannt, dass die neue Dokuserieam Dienstag, den 5. Dezember, in den USA und Kanada und am darauffolgenden Tag in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Frankreich, Deutschland, der Schweiz und Österreich exklusiv auf dem Dienst Premiere haben wird.In dem von Banger Films und MTV Entertainment Studios produzierten Film reist der berühmte Rush-Bassist Geddy Lee zu einigen der berühmtesten Bassisten der Musikbranche und erforscht die Geschichten, die diese Musiker auszeichnen. Als Folge seines kürzlich erschienenen Buches "Geddy Lee's Big Beautiful Book of Bass" enthält die neue vierteilige Serie Episoden mit Krist Novoselic (Nirvana), Les Claypool (Primus), Melissa Auf der Maur (Hole, Smashing Pumpkins) und Rob Trujillo (Metallica).„Die Idee zu dieser Show entstand aus den Interviews, die ich für mein erstes Buch "The Big, Beautiful Book of Bass" geführt habe", so Lee. "Mir fiel auf, dass diese hervorragenden Musiker auch abseits der Bühne ein unglaublich interessantes und vielseitiges Leben führen. Wer hätte gedacht, dass Bassisten so verflixt menschlich sind?" In seinen lang erwarteten und aufschlussreichen Memoiren "My Effin' Life" (Harper; 14. November 2023) taucht der Rock and Roll Hall of Famer in seine außergewöhnliche persönliche Geschichte ein und führt die Fans hinter die Kulissen von 50 Jahren Rock, Schweiß und Tränen mit seiner legendären Band. «Geddy Lee Asks: Are Bass Players Human Too?» wird von Allan Weinrib produziert und von Scot McFadyen, Sam Dunn, Rick Krim, Bruce Gillmer und Amanda Culkowski ausgeführt. Dunn fungiert als Regisseur der Serie und Daniel Richler als Autor.