Sky Italia erwirbt drei Spiele der Serie A

Der Fernsehsender hat dazu alle Rechte an den Highlights.

Sky Italia hat die Co-Exklusivrechte an 3 Spielen pro Spieltag für insgesamt 114 Spiele der Serie A in den Spielzeiten 2024/2029 erworben. Das Paket umfasst außerdem Highlights aller 380 Spiele, Archivrechte für die laufende Saison und Exklusivrechte an allen Spielen der Serie A für Bars, Hotels und andere öffentliche Einrichtungen. Dieser Erwerb stärkt das Fußballangebot von Sky und bestätigt Sky als die Heimat des Sports in Italien mit einem Angebot von über 20 Sportarten, darunter Motorsport, Tennis, Basketball und mehr.Ab der Saison 2024/2025 wird die Serie A auf Sky zu sehen sein, und zwar an drei Abenden mit großem italienischen Fußball: Samstags um 20:45 Uhr, sonntags um 18:00 Uhr und montags um 20:45 Uhr. Das Paket wird außerdem vier große Spiele pro Saison enthalten und beinhaltet ein günstigeres Auswahlsystem, das sicherstellt, dass Sky einige der wichtigsten Spiele jeder Runde überträgt. Alle Spiele werden auch in ultrahochauflösendem 4K verfügbar sein und mit den Highlights aller 380 Spiele wird Sky Sports auch hochwertige Analysen mit Kommentaren vor und nach dem Spiel sowie Updates auf Sky Sport 24 anbieten."Ab der nächsten Saison werden wir in der Tat viel mehr Spitzenspiele zwischen den großen Mannschaften der Serie A zeigen und mindestens 30 der besten 76 Spiele der Liga übertragen. Wir werden drei großartige Fußballabende anbieten, die zusammen mit exklusiven Champions-League-Spielen, der gesamten Europa League, der Conference League sowie Spielen der Premier League und der Bundesliga den Fans an sechs Abenden in der Woche die Möglichkeit geben, den Nervenkitzel des großen nationalen und internationalen Fußballs zu erleben.Ab 2024 werden die besten Spieler des europäischen Fußballs auf Sky und NOW in Italien zu sehen sein: von allen 51 Spielen der UEFA Euro 2024 bis zu 527 Europapokalspielen, mit exklusiver Übertragung von 185 der 203 Spiele pro Saison der UEFA Champions League und allen Spielen der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League, auch dank Diretta Gol. Hinzu kommen die dramatischen Spiele der Premier League und der Bundesliga, die beide bis zum Ende der Saison 2024/2025 exklusiv übertragen werden.