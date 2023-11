Wird Fabian die Wahrheit erfahren?

Soap-Check

In der «Landarztpraxis» verstehen sich Leo und ihr Vater immer besser. Sarah möchte das Geheimnis nun lüften.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Die Landarztpraxis» (Mo – Fr, 19.00 Uhr, Sat.1)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Marvin bittet Ralf, die Machenschaften von Malte nicht weiter zu verfolgen. Als Ralf jedoch eine neue Information erhält, ist er hin- und hergerissen. Amelie brilliert als Hochzeitsfotografin für Britta und Hendrik. Als sie durch einen dummen Fehler alle Fotos löscht, versucht sie alles, um ihren Patzer wiedergutzumachen. Simon will Dilay zur bestandenen Motorradkontrollprüfung ein Modellbike schenken. Doch versehentlich vertauscht er das Geschenk, so dass Dilay ein Paar Babyschuhe auspackt, die ihren Kinderwunsch erneut triggern.Zwischen Markus und Werners Bekannter hat es ordentlich gefunkt, doch beide wissen nicht, wie sie mit ihren plötzlichen Gefühlen füreinander umgehen sollen. Sie staunen nicht schlecht, als sie am „Fürstenhof“ wieder zusammentreffen. Die beiden genießen ihr Zusammensein, bis sie Markus‘ Nachnamen erfährt … Indes verhandelt Werner hart mit Helmut und verkauft ihm schließlich Roberts Anteile. Alexandra wünscht sich, dass Elenis und Leanders Hochzeit noch vor deren Abreise stattfinden kann, und versucht alles, um eine Kirche für die Trauung zu finden. Tatsächlich tut sich eine Möglichkeit auf, doch der Pfarrer hat eine Bedingung: Er braucht dringend männliche Chormitglieder. Christoph ist bereit, sich zu bewerben …Tina und Naveen sind irritiert, als es zwischen ihnen zu einem Moment der Nähe kommt. Können die beiden sich glaubhaft versichern, dass das nichts zu bedeuten hat? Im Dorf reift die Idee, aus Uschis und Huberts Ehegelübde eine richtige Hochzeit zu machen. Kann Katharina als Laderin eine Traumhochzeit auf die Beine stellen?Jakob erkennt alarmiert, dass seine Geisel um ihr Leben kämpft. Er macht sich übereilt auf den Weg, um sie zu retten und hinterlässt dabei Spuren. Zu einer Nacht zu zweit verdammt, können Paula und Cecilia den Elefanten im Raum nicht länger ignorieren: Ihre Beziehung hat ein grundlegendes Problem. Stella stattet ihrer Mutter einen Überraschungsbesuch ab und ist selbst überrascht: Patricia ist nicht allein, sondern teilt ihr Bett mit jemandem.Eingeschüchtert versucht Isabelle, ihren Cousin Kilian zu überreden, seine Entscheidung zu ändern. Als der sich weigert, muss Isabelle die Konsequenzen tragen. Leyla hofft, ihre Gewissensbisse in den Griff zu bekommen. Weder Hanna noch Yannick können die Reichenbachs ohne Weiteres aus ihrem Leben verbannen. Sie schließen einen Pakt.Toni und Erik sind froh, als sie den Einsatz erfolgreich über die Bühne bringen. Das Erlebte hat sie einander wieder näher gebracht und sie treffen sich zu einer Aussprache. Die geht allerdings gründlich schief... Jessica freut es, als Philip ihr beim Bewältigen der Kummerkastenzettel hilft. Dabei spielen die beiden ein Spiel aus Jessicas Kindheit und erleben einen gelösten Moment. Ein Moment, der Jessica in ihren Träumen einholt.Sarah bekommt mit, dass Fabian und Leo sich gut verstehen. Sie hat zum ersten Mal das Gefühl, dass alles gut werden könnte, wenn sie ihr Geheimnis lüftet. Sarahs Pläne werden durchkreuzt, als Max in einen Unfall verwickelt wird. Derweil begleitet Alexandra Georg zur Nachuntersuchung in die Klink. Als Georg unerwartet eine niederschmetternde Diagnose erhält, ist das auch für Alexandra ein Schock. Widerwillig muss sie Georg versprechen, seine Krankheit vor Fabian zu verheimlichen.Marios Chef Daniel hat die heimliche Affäre mit Emma beendet, nachdem er ihr tatsächliches Alter erfahren hat. Aber Emma bekommt ihn einfach nicht aus dem Kopf. Unter einem Vorwand stellt sie Daniel in seinem Büro zur Rede, handelt sich aber nur wieder einen Korb ein. Dennoch ist Emma davon überzeugt, dass Daniel auf sie steht. Sie geht volles Risiko und versteckt sich in seiner Wohnung, um ihn nur mit Unterwäsche bekleidet in Empfang zu nehmen. Doch der Schock ist groß, als Daniel nach Hause kommt. Er ist nämlich nicht allein, sondern hat ein paar Kumpels mitgebracht.Schmidti ist verzweifelt auf der Suche nach einem Weg, Franzi zu vermitteln, dass er sich wünscht, gemeinsam mit ihr eine eigene Familie zu gründen. Um sie zu überraschen, plant er einen besonderen Tag zu zweit mit Wellness und einem romantischen Abendessen. Doch als Schmidti das Thema anspricht, missversteht Franzi ihn völlig, da sie nicht erwartet hatte, dass er Zweifel hegt. Zu allem Überfluss preist sie unbedacht das Co-Parenting-Modell und macht sich über „normale“ Familien lustig, wobei Schmidti sein Geständnis im Hals stecken bleibt. Schließlich erkennt Schmidti, dass ein klärendes Gespräch unumgänglich ist, doch eine liebevolle Überraschung seiner Freunde vereitelt seine Pläne endgültig.