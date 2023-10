DMAX plant nächstes Feuerwehr-Format

TV-News

In «Feuerwache 4» werden ab Dezember die Einsatzkräfte der Stuttgarter Feuerwehr portraitiert.

Nach der erfolgreichen Etablierung von «112: Feuerwehr im Einsatz», deren achte Staffel derzeit am Donnerstagabend ausgestrahlt wird, hat DMAX ein weiteres Feuerwehr-Format angekündigt.übernimmt ab dem 7. Dezember den Sendeplatz von «112» am Donnerstag um 21:15 Uhr. Die Doku-Serie ist eine Produktion von Janus TV, für den Warner-Bros.-Discovery-Sender zeichnen die Producerinnen Nina Kleine-Vogelpoth und Kerstin Gerlach verantwortlich.Im Fokus der Serie stehen die Einsatzkräfte der Wache 4 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. In ihrem anstrengenden und gefährlichen Beruf müssen sich die Männer zu 100 Prozent aufeinander verlassen können. Neben verschiedensten Feuerwehreinsätzen müssen sie auch den Herausforderungen des alltäglichen Lebens gewachsen sein. Denn auf der Wache gibt es immer etwas zu erledigen, wie beispielsweise Reparaturen in der eigenen Werkstatt, Fahrzeugwartung oder Feuerwehrübungen. Auch Tätigkeiten wie Einkaufen, Kochen, Putzen und Sport stehen auf der Agenda. Zusätzlich wird thematisiert, wie die Einsatzkräfte mit belastenden Eindrücken und Erlebnissen umgehen.In der ersten Episode treten die Männer der Feuerwache 4 in Stuttgart eine 24-Stunden-Schicht an, in der sie nicht nur ihre Fahrzeuge und die Einrichtung in Schuss halten. Die Truppe ist auch bei verschiedenen Einsätzen gefordert. In dieser Folge retten die Notfallhelfer eine Rollstuhlfahrerin, löschen einen Mülleimerbrand und kümmern sich um die Erstversorgung nach einem Autounfall. Ein nächtlicher Brandmelderalarm hält sie weiter auf Trab. Der Alltag auf der Wache ist geprägt durch einen Mix aus Adrenalin und Routine, bei dem die Teamarbeit immer großgeschrieben wird.