Sky lässt «Die Wespe» wieder im Dezember fliegen

TV-News

Die dritte Staffel der Darts-Serie startet am 2. Dezember.

Der Pay-TV-Sender Sky zieht sich bekanntlich aus dem deutschen Fiction-Geschäft zurück, manche Produktionen warten aber noch auf ihre Ausstrahlung. Eine davon ist die dritte Staffel der Darts-Serie, die ab dem 2. Dezember immer samstags in Doppelfolgen um 20:15 Uhr auf Sky One gezeigt werden. Auch der hauseigene Streamingdienst WOW zeigt die sechsteilige dritte und finale Staffel.Darin kehren Florian Lukas als Eddie „Die Wespe“ Frotzke und Lisa Wagner als Manu „Die Klapperschlange“ Frotzke in ihre Rollen zurück. Weitere Darsteller sind Sophie Paasch, Matthias Matschke, Bernd Tauber, Oscar Ortega Sánchez und Milena Dreißig. Gregor Schnitzler inszenierte die neuen Folgen nach den Drehbüchern von Jan Berger, der auch die Geschichten der ersten beiden Staffeln verfasste. «Die Wespe» ist eine Produktion von Gaumont, als Produzenten fungierten Andreas Bareiss und Sabine de Mardt, seitens Sky zeichnete Executive Producer Quirin Schmidt verantwortlich.Die dritte Staffel erzählt von der Familiengeschichte der Frotzkes. Eddie hat einen älteren Bruder namens Ecki (Matthias Matschke). Die beiden hassen sich nicht nur, sondern teilen auch die Leidenschaft für Darts. Sie treffen überraschend aufeinander, und Ecki versucht "Die Wespe" zu besiegen, um seinen Bruder zu demütigen. Doch das reicht nicht aus, denn plötzlich taucht Maxie (Sophie Paasch) auf, eine Emo-Style-Teenagerin, die behauptet, Eddies Tochter zu sein. Sie möchte von ihm trainiert werden und mit ihm zu einem 700 Kilometer entfernten Turnier fahren. Das ärgert Manu, die sich als betrogene Ehefrau fühlt und Eddie aus der Wohnung wirft. Er darf erst zurückkehren, wenn er geklärt hat, ob Maxie wirklich seine leibliche Tochter ist. Auf der Fahrt näheren sich Vater und vermeintliche Tochter an, während Manu eine Entdeckung macht, die ihr Leben verändert, und zur Dart-Champions-League nach London reist.