Nach drei Jahren bei «ran»: Stefan Kumberger kehrt zu Sport1 zurück

Köpfe

Nach den Abgängen von Patrick Berger und Kerry Hau soll Stefan Kumberger die Position des Chefreporters von Sport1 übernehmen. Er widmet sich dem FC Bayern und der Nationalmannschaft.

Nach zuletzt zwei prominenten Reporter-Abgängen vermeldet der Münchner Sportsender Sport1 Zuwachs auf der Position des Chefreporters. Stefan Kumberger wechselt ab Februar 2024 von der ProSiebenSat.1-Sportredaktion «ran» nach Ismaning. Für Kumberger ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, denn von 2011 bis 2021 war er für Sport1 tätig, eher er zu «ran» wechselte, um insbesondere über den FC Bayern München zu berichten. Auf dem deutschen Rekordmeister liegt weiterhin Kumbergers Hauptaugenmerk, zusätzlich berichtet er für Sport1 über die Nationalmannschaft.Der gebürtige Rosenheimer wird nicht nur auf Sport1.de und den Sport1-Apps, sondern auch live im TV und auf den Social-Media-Kanälen des Senders die aktuellen Geschehnisse einordnen. Zudem liefert Stefan Kumberger im Podcast «Die Bayern-Woche» und im wöchentlichen Bayern-Newsletter News und Hintergrundinfos zum amtierenden Meister. Ein weiterer fester Reporter für den Westen, der das bundesweite Sport1-Netzwerk aus Reportern komplettiert und im Hinblick auf die Heim-EM 2024 noch agiler machen soll, werde zeitnah verkündet, wie Sport1 am Donnerstag weiterhin mitteilte.„Die Rückkehr zu Sport1 bedeutet Aufbruch und Anpacken zugleich. In einer nicht einfachen Medienzeit bietet gerade Sport1 mit seinem multimedialen Ansatz große Zukunftsvisionen und Chancen“, erklärt Stefan Kumberger. „Mit meiner Erfahrung und meinem Herzblut möchte ich mit neuen Ideen und Input die Marke Sport1 stärken und positionieren. Die Berichterstattung rund um den FC Bayern und die Nationalmannschaft werde ich mit großer Leidenschaft und der nötigen Seriosität angehen.“Julian Meißner, Director News von Sport1, fügt an: „Mit Stefan Kumberger gewinnen wir unseren Wunschkandidaten und einen ausgewiesenen Multimedia-Profi, der die Sport1-DNA in sich trägt. Mit ihm an der Spitze unseres neu formierten Reporterteams werden wir weiter unseren Anspruch verfolgen, federführend in der Berichterstattung rund um den FC Bayern und die deutsche Nationalmannschaft zu sein.“