RTLZWEI sendet neue Hartz-Geschichten aus den Benz-Baracken

TV-News

Derzeit wiederholt RTLZWEI am Dienstagabend «Hartz und herzlich»-Folgen, die erstmals im Sommer ausgestrahlt wurden. Mitte November folgen sechs neue Episoden aus Mannheim.

Im November wird es neue Folgen der Sozialreportage-Reihegeben, die die Protagonisten aus den Mannheimer Benz-Baracken in den Mittelpunkt stellen. Zuletzt gab es neue «Tag für Tag Benz-Baracken»-Folgen im Mai bei RTLZWEI zu sehen, damals aber noch im Nachmittagsprogramm. Derzeit werden die Folgen am Dienstagabend in der Primetime wiederholt.Ab dem 14. November wird es neue Geschichten geben, geplant sind sechs Folgen, in denen es zum Wiedersehen mit Janine, Michael, Elvis uns Kathrin aus dem Stadtteil Waldhof kommt. Die Produzenten von UFA Show & Factual begleiteten den selbstständigen Hausmeister Michael bei einem Experiment. Er plant einen Monat lang mit dem Bürgergeld-Regelsatz von 502 Euro auszukommen. Das bedeutet, dass er erhebliche Einschränkungen in seinem Alltag hinnehmen muss. Mobilität und Lebensmittel stehen dabei an erster Stelle. Das Experiment verspricht nicht nur Spannung, sondern wirft auch wichtige Fragen zur sozialen Realität auf.Neues gibt es auch vom Ehepaar Katrin und Elvis. Das Ehepaar ist bereits seit Jahren auf staatliche Hilfe angewiesen. Die achtfachen Eltern zeigen dem Publikum ihren Alltag und setzen sich gegen Vorurteile in den Sozialen Medien zur Wehr. In der aktuellen Staffel können sie sich zudem über Familienzuwachs freuen: Tochter Jelena ist Mutter geworden. Jelena lebt derzeit in einem Mutter-Kind-Heim und lernt, den Alltag mit ihrem Baby zu meistern. Dies stellt sie vor neue Überlegungen zur Familienplanung.