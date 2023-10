Kelly Clarkson macht bei «Christmas in Rockefeller Center» mit

US-Fernsehen

In diesem Jahr jährt sich ihr erster «Christmas in Rockefeller Center»-Auftritt zum 20. Mal, und seither ist sie noch einige Male aufgetreten.

Seit über neun Jahrzehnten feiert NBC die jährliche Beleuchtung eines der berühmtesten Bäume der Welt mit dem beliebten Special. In diesem Jahr wird die Emmy- und Grammy-Preisträgerin Kelly Clarkson zum ersten Mal eine Doppelfunktion bei der jährlichen zweistündigen Weihnachtsfeier übernehmen, die am Mittwoch, den 29. November um 20 Uhr auf NBC live und auf Peacock übertragen wird.Clarkson wird nicht nur Gastgeberin des kultigen NBC-Weihnachtsspecials sein, sondern auch festliche Auftritte absolvieren - und das alles an dem historischen Ort in New York, der jetzt auch die Heimat ihrer gleichnamigen Talkshow «The Kelly Clarkson Show» ist. In diesem Jahr jährt sich ihr erster «Christmas in Rockefeller Center»-Auftritt zum 20. Mal, und seitdem ist sie noch eine Handvoll Mal aufgetreten. Die NBC-«TODAY»-Moderatoren Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Al Roker und Craig Melvin werden auch in diesem Jahr wieder einen besonderen Auftritt bei der Baumbeleuchtung haben.Die zweifache Grammy-Preisträgerin ist keine Unbekannte, wenn es darum geht, weihnachtliche Stimmung zu verbreiten. Sie hat bereits mehrere Weihnachtsalben veröffentlicht, darunter "When Christmas Comes Around ..." im Jahr 2021 und "Wrapped in Red" im Jahr 2013. Clarkson sagte. "Ich freue mich so sehr, diese Stadt und das Rockefeller Center als mein neues Zuhause zu betrachten, und ich kann mir keine bessere Art und Weise vorstellen, Weihnachten in diesem Jahr einzuleiten, als mit der Beleuchtung des Baumes Teil dieser schönen New Yorker Tradition zu sein!""Das Anschalten des prächtigen Baumes im Rockefeller Center ist eine der wahren Freuden der Weihnachtszeit, und Kelly als Moderatorin und Performerin zu haben, fühlt sich an, als bekämen wir unsere Weihnachtsgeschenke dieses Jahr früher", sagte Jen Neal, Executive Vice President, Live Events and Specials, NBCUniversal Media Group.