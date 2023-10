«A Brief History of the Future» startet bei PBS

US-Fernsehen

, eine neue sechsteilige Dokumentarserie, die von Zach Morgan von Untold, Kathryn Murdoch und Ari Wallachs neu gegründeten Futurific Studios produziert und von Drakes Emmy-prämiertem, nicht-traditionellem Unterhaltungsunternehmen DreamCrew - sowie von der Philanthropin Wendy Schmidt, Kathryn Murdoch und Ari Wallach - ausgeführt wird, wird mittwochs vom 3. April bis 8. Mai 2024 um 21.00 Uhr bei PBS ausgestrahlt.Diese non-fiktionale Dokumentarserie wird den Zuschauern helfen, sich ein besseres Morgen vorzustellen - und darauf hinzuarbeiten. Die von dem Futuristen Ari Wallach moderierte Serie stellt den dystopischen Rahmen der Populärkultur in Frage, indem sie einen erfrischenden Blick auf die Zukunft wirft und mögliche Lösungen für unsere existenziellen Bedrohungen erforscht. Das Programm lädt die Zuschauer dazu ein, sich eine Welt voller Entdeckungen, Hoffnung und Möglichkeiten vorzustellen - und inspiriert jeden von uns dazu, zu verstehen, dass es in unserer Macht steht, die Zukunft so zu gestalten, wie es künftige Generationen brauchen, damit sie sich entfalten können.Die Doku-Reihe verwebt Geschichte, Wissenschaft und unerwartete Geschichten, um unser Verständnis dafür zu erweitern, welche Auswirkungen die Entscheidungen, die wir heute treffen, auf unsere Zukunft haben werden. Jede Episode folgt denjenigen, die an der Lösung unserer größten Herausforderungen arbeiten. Die Serie bietet außerdem wertvolle Einblicke von einer Vielzahl von Denkern, Wissenschaftlern, Entwicklern und Geschichtenerzählern, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron, der US-Verkehrsminister Pete Buttigieg, der US-Chirurgeon General Vivek Murthy, die Seglerin Dame Ellen MacArthur, der Musiker Grimes, der Architekt Bjarke Ingels, die Klimaforscherin Katharine Hayhoe, der legendäre Fußballspieler Kylian Mbappé und viele mehr.