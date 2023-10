«Replacing Chef Chico» hat einen Starttermin

International

Die erste philippinische Serie setzt auf Liebe in der Speisekarte.

Für Filipinos sind Romantik und Essen eine knisternde Kombination, und die erste lokale Netflix-Produktion im Serienformat serviert ein pikantes Liebesdreieck vor der Kulisse eines gehobenen Restaurants.ist die Idee von Regisseur Dan Villegas, Regieassistentin Joi Bayan und Showrunnerin Antoinette Jadaone. In den Hauptrollen spielen drei der größten Namen der lokalen Unterhaltungsindustrie - Piolo Pascual («My Amanda»), Alessandra de Rossi («My Amanda und What If») und Sam Milby («A Family Affair»). «Replacing Chef Chico» startet am 24. November.Der Trailer der Serie bietet einen Einblick in die hart umkämpfte kulinarische Welt und stellt den Zuschauern die Hauptfiguren vor, deren Leben im Hain, einem fiktiven, aufstrebenden Feinschmeckerrestaurant, das sich darauf spezialisiert hat, jedes Gericht an die einzigartige Lebensgeschichte seiner Gäste anzupassen, miteinander verwoben sind. Doch die Dinge nehmen eine unerwartete Wendung, als der titelgebende Chefkoch Chico (Milby) einen Unfall hat und im Koma liegt. Das Schicksal von Hain liegt plötzlich in den Händen seiner Sous-Chefin Ella (de Rossi) und des neu eingestellten Beraters Raymond (Pascual), der mehr als nur das Restaurant im Kopf hat.Showrunnerin Antoinette Jadaone empfiehlt die Serie für die Weihnachtszeit und fügte hinzu: "Ich denke, sie ist perfekt für die Weihnachtszeit, weil es in ihrem Kern um Liebe, Freundschaft und Akzeptanz geht. Jede Folge erzählt eine Geschichte über Familie, Freundschaft und Liebe, die beim Essen gefeiert wird. Sowohl Jadone als auch Villegas («Exes Baggage» und «Always Be My Maybe») äußerten sich auch begeistert über die sich entwickelnde Medienlandschaft und was dies für die Zukunft des Streaming und des Medienkonsums auf den Philippinen bedeutet. «Replacing Chef Chico» wurde für Netflix in Zusammenarbeit mit CS Studios und Project8 produziert.