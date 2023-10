QVC macht Ashlee Simpson weiter

US-Fernsehen

Unter anderem wird der Spielfilm «The Recipe Files» ausgestrahlt.

Die Verkaufskanäle QVC+ und HSN+ gehen in ihr zweites Jahr mit Ashlee Simpson. Der Filmwird laut „Variety“ am 24. November auf QVC+ ausgestrahlt. Regie führte Lindsay Hartley, zahlreiche QVC-Moderatoren werden Gastauftritte haben. Außerdem gibt es eine neue Show von Curtis Stone, den Wettbewerb «The Ultimate Gift Wrapping Challenge», die Food-Show «Seasoned» mit persönlichen Geschichten von Köchen wie Carla Hall, die wöchentliche Serie «The Edit» mit kuratierten Weihnachtsgeschenken und vieles mehr."Ich denke, wir kreieren unsere eigene Art des Geschichtenerzählens", sagte Soumya Sriraman, Präsident der Streaming-Abteilung der QVC- und HSN-Muttergesellschaft Qurate Retail Group, gegenüber Variety. "Was Sie zuerst von uns sehen werden, wird subtiler sein, und Sie werden sehen, wie wir unsere eigene Art des Geschichtenerzählens mit Kreativität und Talent gestalten."Im Mittelpunkt von «The Recipe Files» steht die Bäckerin Isabel, die nach dem Verlust ihres Jobs und ihres Verlobten das Abenteuer in der Kleinstadt Shady Oaks sucht. Als sie vermutet, dass ein mysteriöses handgeschriebenes Rezeptbuch, das sie kürzlich in einem Second-Hand-Laden gefunden hat, Hinweise auf den Tod des früheren Besitzers enthält, macht sie sich mit Hilfe einiger neu gewonnener Freunde daran, den Fall zu lösen - und das alles inmitten einer aufkeimenden Romanze. Wird es ihr gelingen, den Fall noch vor den Feiertagen aufzuklären, oder werden ihre Bemühungen in einer Katastrophe enden?