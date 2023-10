VH1 startet «Nick Cannon Presents: Future Superstars»

US-Fernsehen

VH1 und Ncredible Entertainment sind bereit, die Zuschauer landesweit mit der neuen Doku-Seriezu fesseln. Die Doku-Serie nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise von Küste zu Küste während der „Future Superstars Tour 2023“, präsentiert und moderiert von Entertainment-Mogul Nick Cannon, und zeigt die bemerkenswerten Talente von neun aufstrebenden Künstlern: Big Boss Vette, DW Flame, Hitman Holla, JD McCrary, Jilly, Klondike Blonde, Pop Money, Symba und Trae Two Three. Diese Künstler stehen kurz davor, sich in der Musikbranche einen Namen zu machen, und jede halbstündige Folge befasst sich mit ihren einzigartigen musikalischen Talenten und ihrem persönlichen Werdegang. Die Serie gipfelt in einem Finale, das die Entwicklung der Künstler im Laufe der Staffel Revue passieren lässt. «Nick Cannon Presents: Future Superstars» wird am Dienstag, den 21. November, um 21 Uhr auf VH1 in zwei aufeinanderfolgenden Folgen ausgestrahlt.Nick Cannon, der weltweit für seinen Scharfsinn bei der Talentsuche und sein Fachwissen in der Branche bekannt ist, wird bei dieser spannenden Erkundung von aufstrebenden Musiktalenten hinter den Kulissen als ultimativer Ratgeber fungieren. Er wird die aufstrebenden Stars interviewen und ihnen auf ihrem Weg zu den nächsten großen Sensationen der Branche mit Rat und Tat zur Seite stehen."VH1 zelebriert seit jeher die Magie der Musik und die Brillanz von Künstlern, von etablierten Ikonen bis hin zu aufstrebenden Stars", sagte Tiffany Lea Williams, Executive Vice President, of Unscripted Programming and Development der BET Media Group. "Jetzt, mit «Nick Cannon Presents: Future Superstars» fügen wir dieser Tradition ein aufregendes neues Kapitel hinzu und stellen Ihnen eine neue Welle von Musiktalenten vor. Wir sind stolz darauf, erneut mit Nick Cannon und Ncredible Entertainment zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, den Zuschauern eine fesselnde und unterhaltsame Doku-Serie zu präsentieren, die diese zukünftigen Superstars in den Mittelpunkt stellt.""Ich habe eine Plattform für die nächste Generation von Superstars geschaffen", sagte Nick Cannon. "In dieser Doku-Serie geht man mit jedem Künstler auf eine Reise, auf der er das Superstar-Starterpaket erhält, das alles beinhaltet, was man braucht, um in der hart umkämpften Musikindustrie erfolgreich zu sein: Künstlerentwicklung, Werbung, Touring und Mentoring. Man sieht die unverfälschten Aufnahmen hinter den Kulissen und erfährt, was es braucht, um ein Star zu werden. Ich bin begeistert, VH1 als Partner zu haben, weil sie schon immer einer der Kuratoren der Kultur waren."