«Bergretter»-Star Sebastian Ströbel zeigt seine Alpen

TV-News

Im Dezember präsentiert der Schauspieler eine zweiteilige Dokumentation über seine Alpenüberquerung.

Am 16. November startete das ZDF eine neue Staffel der beliebten Heimatfilm-Reihe, in der unter anderem Sebastian Ströbel als Markus Kofler verunglückten Bergsteigern spektakulär zur Hilfe eilt. Ströbel ist es auch, der am Mittwoch, 20. Dezember, und Donnerstag, 21. Dezember, jeweils um 22:15 Uhr die zweiteilige-Dokupräsentiert. Beide Folgen sind bereits ab dem 13. Dezember in der ZDFmediathek abrufbar und sind dort zehn Jahre lang zu sehen.Für «Meine Alpen» ließ sich Ströbel bei einer Alpenüberquerung mit der Kamera begleiten. Dabei erfüllte er sich einen langgehegten Traum. Seine herausfordernde und erlebnisreiche Reise führt ihn von der Zugspitze, dem höchsten Berg in Deutschland, bis zu den Drei Zinnen in Südtirol. In der ersten Folge geht es um „Extreme der Berge“, während im zweiten Teil „Menschen der Berge“ im Fokus stehen.«Meine Alpen» ist eine Produktion der ndF, die auch die Serie «Die Bergretter» produziert. Rene Carl fungiert als Produzent. David Enge, Verena Schönauer und Oliver Halmburger zeichnen für Buch und Regie verantwortlich.